Warszawskie indeksy szukają kierunku

Dolar łapie oddech, ropa także

Na rynku walutowym mocno prezentuje się dolar. Główna para walutowa EUR/USD zjeżdża coraz bardziej w okolice 1,09 co uderza także w złotego.

Na rynku surowców próbuje odbijać ropa naftowa. Dzisiaj jej notowania rosną około 1 proc. Rynek ten czeka teraz na decyzję OPEC+ w sprawie limitów produkcji. - Ostatnie dni na wykresie cen ropy naftowej są wzrostowe, co sugeruje, że inwestorzy liczą się co najmniej z możliwością utrzymania dotychczasowych cięć produkcji ropy naftowej. Warto wspomnieć, że nie chodzi tu tylko o oficjalne limity OPEC+, lecz także dodatkowe dobrowolne cięcia produkcji ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej (wynoszące milion baryłek dziennie), jak również nadprogramowe cięcia eksportu ropy z Rosji (300 tys. baryłek dziennie). Na razie wszelkie porozumienia są zawarte do końca bieżącego roku, więc spodziewane jest ich przedłużenie przynajmniej na część kolejnego roku. Niemniej, wciąż pod uwagę brany jest także scenariusz pogłębienia cięć produkcji ropy naftowej. Jeśli ten scenariusz by się zrealizował, to stanowiłby on istotne wsparcie dla notowań ropy - wskazuje Dorota Sierakowska, analityk DM BOŚ.