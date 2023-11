Do większych zakupów generalnie nie zachęca brak zdecydowania inwestorów na zagranicznych rynkach akcji. Część zachodnioeuropejskich indeksów ma problem z kontynuowaniem zeszłotygodniowych wzrostów, pozostając pod kreską. Pozytywnie wyróżniają się natomiast parkiety a naszego regionu, na których handlujący inwestorzy wykazują większą ochotę do kupowani akcji.

W Warszawie zainteresowaniem kupujących cieszą się największe spółki z indeksu WIG20. Lokomotywą dzisiejszych wzrostów są zyskujące ok. 3,5 proc. walory CD Projektu wsparte podniesieniem rekomendacji przez analityków Wood&Company. Na celowniku kupujących znalazły się także są papiery Pepco Group, drożejąc o ponad 8 proc. Do zakupów zachęciło inwestorów oświadczenie Ibex Group, większościowego akcjonariusza spółki, w którym ocenił, że jej akcje są obecnie znacząco niedowartościowane i nie ma zamiaru ich sprzedawać i po obecnej lub zbliżonej do obecnej cenie. W efektownym stylu do łask wróciły akcje Allegro, próbując odrabiać straty z fatalnej końcówki zeszłego tygodnia. Powodów do zadowolenia nie mają w poniedziałek posiadacze akcji banków, których notowania w większość znajdują się pod kreską.

Pozytywne nastroje przeważają również w segmencie małych i średnich spółek, gdzie przewagę mają drożejące walory. Wśród „średniaków” z mWIG40 najbardziej przekonujące wzrosty notują akcje CI Games i Eurocashu. Z kolei wśród maluchów z sWIG80 zwyżkom przewodzą papiery Wittchena i Forte.