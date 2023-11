Poranek maklerów: Korekta październikowego szaleństwa

Wydarzeniem dnia, dla krajowych inwestorów będzie konferencja prezesa NBP, podczas której rynek będzie szukał sygnałów dotyczących kolejnych ruchów RPP. Konferencja zaplanowana jest na godz. 15.

Notowania kontraktów terminowych na DAX oscylują w okolicy wczorajszego zamknięcia. To, w połączeniu z neutralnym finiszem sesji na Wall Street może wskazywać, że indeksy w Europie otworzą się blisko wczorajszych pułapów.

WIG20USD wciąż w kanale spadkowym

Piotr Neidek, BM mBanku

Od kilku dni DAX próbuje powrócić z południa do wnętrza rozszerzającego się trójkąta. Formacji, z której wyszedł dołem pod koniec września. Wg tej struktury niedźwiedzie wciąż mają otwartą drogę w kierunku 14.2k. W tej okolicy dodatkowo znajduje się średnia dwustutygodniowa. Wraz z największymi spółkami odreagowują także średniaki z Deutsche Boerse. mDAX od październikowego denka zyskał +7.5%. W tym roku zdarzały się już jednak mocniejsze zwyżki, które okazywały się tylko korektami. Gdyby jednak udało się przebić przez okrągły poziom 26000 punktów, wówczas z punktu geometrii fal byki zdobyłyby kolejny argument na swoją korzyść. Momentum im jak na razie sprzyja, podobnie jak tygodniowe formacje świecowe.

Druga i trzecia linia Wall Street także próbuje odbić się od październikowego denka. Jak na razie Russell2000 koryguje się od kilku dni, ale na wykresie pojawiła się optymistyczna formacja oG&R. Do jej aktywacji brakuje wybicia linii szyi oraz uporanie się z trendem spadkowym. NASDAQ100 oraz DJIA przerwały już linię łączącą ostatnie, kluczowe maksima, co może posłużyć jako przykład dla pozostałych. Technologiczny indeks jest na właściwej drodze do potwierdzenia sygnału w oparciu o średnioterminową formację flagi. Jednakże indeks blue chips od kilku dni nie może poradzić sobie z oporem zlokalizowanym w strefie 34.2k. Po zeszłotygodniowym rajdzie (+5.1%) obecny marazm to jednak kolejny punkt dla jankeskich byków. Utrzymanie zdobytych terenów to także przejaw siły popytu i zachęta do kontynuacji wzrostów. Jednakże ewentualny powrót z ceną zamknięcia pod 33.8k mogłoby zostać odczytane jako pretekst do realizacji zysków.

Wczorajsza decyzja RPP o pozostawieniu na niezmienionych poziomach stóp procentowych, pozwoliła bankom na utrzymanie wysokich wycen rynkowych. Jednakże przez większość sesji widoczna była wyprzedaż akcji finansowych spółek. To pociągnęło na południe WIG20, który także został zdołowany przez PKN i KGHM. Spółki surowcowe nie miały wczoraj najlepszego dnia, a JSW (-4.6%) stracił najmocniej od miesiąca. Do oporu dotarł Allegro, który po wtorkowej formacji świecowej spadającej gwiazdy doji, tym razem może zostać zepchnięty głębiej na południe. Natomiast WIG-Banki walczy w historycznej strefie tuż poniżej 10k. Dodatkowo wskaźnik RSI wysyła sygnały ostrzegawcze o słabnącym popycie.