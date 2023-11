WIG20 w pierwszej godzinie sesji rósł nawet do 2181 pkt, ale przed południem umocnienie ogranicza się do 0,3 proc., tj. do 2156 pkt. W gronie dużych spółek na czele od rana jest mocno zdołowane Pepco. W czwartek przed południem akcje handlowej grupy zyskują 4 proc. W czołówce są także Allegro i JSW. Kilka spółek jednak sporo traci. Po ponad 1-proc. zniżkują waluty PZU, Dino Polska i PKO BP.

Bardzo dobre nastroje panują dziś na innych rynkach w Europie. Niemiecki DAX i francuski CAC40 zyskują po około 1,5 proc. Rynki pozytywnie odebrały środowe posiedzenie Fedu oraz wystąpienie jego przewodniczącego. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko 1-proc. wzrostami, a najmocniej drożały spółki technologiczne. Nasdaq zyskał 1,8 proc. Z drugiej strony mocno zniżkują rentowności (rosną ceny) obligacji skarbowych.

Publikowane dziś dane PMI ze strefy euro były spójne z oczekiwaniami i potwierdzają spowolnienie w Europie. Jak podkreślają analitycy BM mBanku, w kalendarium uwagę należy zwrócić jeszcze na wynik posiedzenia Banku Anglii i choć poziom stóp nie powinien ulec zmianie, ważny będzie rozkład głosów wewnątrz BoE.