Blok gazowy w Ostrołęce zostanie oddany do użytku najdalej w I kw. 2027 r. Energa poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy z 25 czerwca 2021 r. z GE Power i GE Vernova Global Services GmbH, dotyczącej budowy bloku gazowo-parowego CCGT Ostrołęka. – Aneks wprowadza mechanizmy stabilizacyjno-mobilizacyjne – podała spółka w komunikacie. Mówiąc wprost, spółki doszły do porozumienia co do ostatecznego terminu zakończenia inwestycji i jej finalnego rozliczenia.

Nie będzie kar od operatora?

CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., jako spółka zależna Energi prowadząca projekt, poinformowała w czwartek 16 kwietnia, że zakłada osiągnięcie kluczowego etapu inwestycji (Operacyjnego Kamienia Milowego, OKM) nie później niż w I kw. 2027 r. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa w tym roku. Im dalej od tego terminu, tym rośnie ryzyko nałożenia kar za niedotrzymanie rynku mocy, a więc obowiązku świadczenia gotowości na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach umowy mocowej.

– Osiągnięcie OKM co do zasady będzie skutkowało brakiem naliczania kar z tytułu nierealizowania obowiązków związanych z umową dotyczącą rynku mocy oraz rozpoczęciem świadczenia usługi mocowej – napisano w komunikacie.

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia 2025 r. Energa poinformowała, że nie dotrzymała terminu osiągnięcia tzw. Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) w CCGT Grudziądz 1 i CCGT Ostrołęka. Jak wówczas podano, miesięczna wysokość kar umownych naliczanych do czasu osiągnięcia OKM w sumie dla obu bloków wynosi 2,46 mln zł. Brak OKM jest wynikiem opóźnień w realizacji obu projektów.

Czytaj więcej Energetyka Bloki gazowe Energi z opóźnieniem. Spółka liczy potencjalne kary Energa poinformowała o opóźnieniu w realizacji dwóch bloków gazowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Inwestycje miały od początku roku być gotowe świadcz...

Ostrołęka później. O ile?

W lutym br. prezes Orlenu Ireneusz Fąfara wyrażał nadzieję, że blok CCGT Ostrołęka zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku, chociaż kontrakt przewiduje termin na styczeń 2027 r. Opóźnienia w realizacji inwestycji mają leżeć po stronie wykonawcy, a jest nim GE. Orlen liczył, że inwestycja będzie kontrybuować do wyników Orlenu jeszcze w tym roku, ale bezpiecznie Orlen zakładał, że zgodnie z porozumieniem z wykonawcą termin oddania do użytku bloku będzie to styczeń 2027 r.

Podpisany aneks do umowy póki co nie wskazuje na ew. podwyższenie kosztów inwestycji. Jak słyszymy, to, czy podpisane porozumienie wpłynie na wartość kontraktu, będzie jasne po odbiorach technicznych, po analizach i po podsumowaniu finansowego rozliczenia.