PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie śledził indeks MSCI World Net Total Return, czyli najpopularniejszy na świecie indeks akcji rynków rozwiniętych. Dla polskiego inwestora to prosty sposób na uzyskanie ekspozycji na koszyk największych globalnych spółek giełdowych, m.in. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet czy Meta.

Jak podano, fundusz będzie inwestował w wybrane spółki benchmarkowe zgodnie z algorytmem decyzyjnym pozwalającym replikować wyniki indeksu. Przyjęcie takiej metody replikacji wynika z konstrukcji indeksu, który obecnie składa się z ponad 1300 spółek. Dominujący udział stanowią w nim akcje firm z USA (około 70 proc.), a kolejne większe kilkuprocentowe komponenty to akcje firm japońskich, brytyjskich, kanadyjskich i francuskich. W niewielkim stopniu może być także wykorzystana replikacja syntetyczna, np. poprzez kontrakty terminowe.

TFI PZU rozwija ofertę ETF-ów. Na rynku notowany jest już fundusz akcji polskich PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR, a w planach jest także ETF na złoto.