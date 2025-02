Obligacje zajmują coraz większą część tortu

Fundusze dłużne pozostają numerem jeden, jeśli chodzi o wybór klientów, ale w styczniu również całkiem nieźle zarabiały i podobnie jak zdecydowana większość różnego rodzaju funduszy wykonały swoje zadanie. Sytuacja rynkowa niewątpliwie sprzyja długoterminowym inwestorom. Zmienność jest oczywiście w tym roku większa i to zarówno na rynkach akcji, jak i obligacji, ale obie te klasy aktywów jak na razie dają dodatnie stopy zwrotu. Zwyżki obejmują także metale szlachetne, a na rynkowych trendach na ogół korzystają także fundusze absolutnej stopy zwrotu. Zaufaniem klientów TFI cieszą się jednak raczej najmniej ryzykowne rozwiązania. W styczniu do funduszy obligacji (najczęściej krótkoterminowych) – podobnie jak przez cały zeszły rok – powędrowały kolejne miliardy złotych. Nowe napływy wraz z wynikami inwestycji zaowocowały wzrostem aktywów funduszy dłużnych do blisko 158,2 mld zł, czyli o 2,4 proc. w porównaniu z grudniem – wynika z danych Analizy.pl. Tym samym udział tego typu rozwiązań wzrósł do blisko 41 proc., podczas gdy przed rokiem odpowiadały one za 35,6 proc. krajowego rynku funduszy. Najwięcej oszczędności ulokowanych jest w funduszach uniwersalnych, które stanowią blisko 40 proc. wszystkich produktów dłużnych. Co ciekawe, największą dynamikę przyrostu aktywów pod zarządzaniem w styczniu mają za sobą fundusze akcji – ich aktywa przy blisko 6-proc. wzroście przekroczyły 40 mld zł. W funduszach mieszanych znajdowało się zaś z końcem zeszłego miesiąca 44,4 mld zł, czyli o 2,3 proc. więcej w porównaniu z końcem grudnia.