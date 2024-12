Jesienią krajowe fundusze obligacji poderwały się do lotu

Na miesiąc przed końcem roku wszystkie główne grupy funduszy inwestycyjnych notują zwyżki. Gdzieniegdzie stopy zwrotu są ponad 20-proc.

Reklama

Polskie akcje spadały razem z liśćmi

W listopadzie wyjaśniło się, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W reakcji na zwycięstwo Donalda Trumpa inwestorzy tłumnie ruszyli na amerykański rynek akcji, jeszcze mocniej podbijając jego tegoroczne stopy zwrotu. To właśnie ta grupa funduszy wypracowała najwyższą miesięczną stopę zwrotu w listopadzie i było to aż 7,6 proc. W grupie tej zdarzyły się nawet ponad 10-proc. zwyżki. Mocny wzrost indeksów amerykańskich akcji podniósł także notowania funduszy z rynków rozwiniętych, ale swoje trzy grosze dorzucił w tym przypadku również niemiecki DAX, który przebudził się pod koniec zeszłego miesiąca. Obie wspomniane wyżej kategorie funduszy to najmocniejsze rozwiązania po 11 miesiącach tego roku, jeśli chodzi o aktywa udziałowe. Fundusze amerykańskich akcji przyniosły w tym czasie już niemal 25 proc. zysku, natomiast produkty inwestujące szerzej – na rynkach rozwiniętych – blisko 16 proc. Zauważmy, że zabezpieczony walutowo fundusz indeksowy Beta ETF S&P 500 osiągnął 26,2-proc. zysk w tym samym czasie.

Konkurentów niemal brak, a jedynie fundusze akcji azjatyckich mogą jeszcze nawiązać kontakt, ale po listopadowej przecenie o 1,7 proc. ich tegoroczne zyski spadły przeciętnie do 12,7 proc. Pozostając przy globalnych rynkach, warto jeszcze wspomnieć o kryptowalutach i blockchain. Fundusz Superfund TFI z ekspozycją na tego rodzaju instrumenty przyniósł w zeszłym miesiącu 35-proc. stopę. Drugi w kolejności, bardziej tradycyjny produkt, wypracował wynik o ponad połowę niższy.

Krajowy rynek akcji w listopadzie pozostawał w cieniu, a fundusze szerokiego rynku na moment nawet zeszły poniżej poziomów z zamknięcia 2023 r. Ostatecznie jednak zarówno portfele uniwersalne polskich akcji oraz małych i średnich spółek w zeszłym miesiącu poprawiły swoje wyniki, choć skromnie. Po 11 miesiącach ich osiągnięcia są raczej przeciętne, zwłaszcza na tle liderów. Fundusze uniwersalne polskich akcji notują ledwie 2,4-proc. zwyżki, czyli nawet mniej od produktów dłużnych. Portfele małych i średnich spółek tradycyjnie wypracowują lepsze stopy zwrotu – ich przewaga w tym roku sięga 5,5 pkt proc. Dla porównania, fundusz naśladujący WIG20 Total Return notuje 1,9-proc. zniżkę po 11 miesiącach, z kolei produkty na mWIG40 TR i sWIG80 TR dały odpowiednio po 8,3 proc. oraz 4,6 proc. zysku.