Do około 69,5 tys. dol. dotarła w ostatnich dniach cena bitcoina, wyrównując tym samym wakacyjny szczyt. Ostatnia fala umocnienia największej kryptowaluty wystartowała z okolic 60 tys. dol., zaś obecnie kurs bitcoina jest około 59 proc. powyżej zamknięcia 2023 r.

Akcje spółek rozwijających technologię blockchain, umożliwiającą błyskawiczną wymianę informacji, zaczęły zyskiwać jednak dopiero w ostatnim miesiącu. W ledwie kilka tygodni Superfund Akcji Blockchain zyskał przeszło 28 proc., choć jego wynik od początku roku to 15,2 proc., co i tak stawia go obecnie między najlepszymi rozwiązaniami tego roku. Stopa zwrotu za 12 miesięcy grubo przekracza 100 proc. i o ogromnej zmienności warto w tym przypadku pamiętać.

– Superfund Akcji Blockchain zyskał w ciągu ostatniego miesiąca 28,4 proc., a w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 115 proc., przeplatając wzrosty 30–40-proc. korektami, więc zmienność cen spółek tego sektora jest ogromna i trzeba o tym pamiętać – podkreśla Konrad Ogrodowicz, zarządzający Superfund TFI. Jak mówi, wyniki funduszu są ściśle związane z atmosferą na rynku spółek technologicznych, w tym przede wszystkim zyskujących na rozwoju sztucznej inteligencji. – Wiele spółek znajdujących się w portfelu funduszu wcześniej bazowało swoją długoterminową strategię na zwiększaniu mocy obliczeniowych do kopania bitcoina, natomiast w ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie mocy do obsługi infrastruktury sztucznej inteligencji, co stwarza nowe pole rozwoju dla tych spółek – podkreśla. – Rynek jest jeszcze sceptyczny dla tego rozwiązania, ale widzimy rosnącą adaptację. Pozwoli to dywersyfikować przychody, co jest jednoznacznie pozytywne. Kolejne tygodnie będą bardzo ciekawe dla nas ze względu na publikację wyników kwartalnych – przyznaje zarządzający.

