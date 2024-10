Jesienne porządki w kadrach towarzystw funduszy

O dołączeniu Marka Straszaka do departamentu inwestycyjnego poinformował Quercus TFI. Ostatnio Straszak pracował na stanowisku dyrektora inwestycyjnego w Esaliens TFI, zaś w latach 2015–2024 był zarządzającym w Generali Investments TFI. – Cieszymy się ze wzmocnienia. To już dziesiąta osoba w naszym zespole. Marek będzie koncentrować się na analizie akcji, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także zarządzaniu funduszami i portfelami w tym obszarze – komentuje Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu i dyrektor departamentu inwestycyjnego Quercusa TFI S.A. Przypomnijmy, że Jakubowski dołączył do Quercusa przed rokiem, zamieniając stanowisko prezesa Generali Investments TFI.