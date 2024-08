TFI nieźle zarobiły na giełdowej hossie

Wyniki finansowe TFI są w dużym stopniu powiązane z rynkową koniunkturą, a na to w I półroczu trudno było narzekać – zyskiwały akcje, obligacje i surowce. Dopisali też klienci – miesiąc w miesiąc saldo sprzedaży funduszy było dodatnie, a to połączenie sprawiało, że aktywa pod zarządzaniem TFI wspinały się na rekordowe poziomy. W efekcie TFI mocno poprawiły wyniki finansowe w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, łączny zysk sektora sięgnął ponad 394 mln zł wobec 275 mln zł przed rokiem. Przychody branży w I półroczu TFI przekroczyły 1,9 mld zł, z czego 1,75 mld zł to przychody z zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Koszty ogółem wyniosły ponad 1,4 mld zł, z czego blisko 0,7 mld zł to koszty stałe.