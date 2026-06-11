Niewiadów Polska Grupa Militarna, będąca jedynym prywatnym producentem uzbrojenia notowanym na głównym parkiecie GPW, choć nie znalazł się na liście beneficjentów programu SAFE, nie składa broni i zamierza powalczyć o wojskowe kontrakty. Spółka mocno liczy na SAFE 2. W tym celu szuka partnerów poza Polską, ale nie zamyka się na współpracę w kraju. – Naszym celem jest SAFE 2. Prowadzimy rozmowy z partnerami zagranicznymi i chcemy się odnaleźć w realnym otoczeniu kontraktowym. Jednocześnie jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy z państwowym przemysłem zbrojeniowym – wyjaśnia Michał Lubiński, doradca zarządu w spółce Niewiadów Polska Grupa Militarna. Z końcem maja sfinalizowano pierwszy etap europejskiego programu SAFE, w którym państwa podpisywały kontrakty tylko na potrzeby własnych sił zbrojnych. Polska podpisała w ramach tego etapu umowy na sprzęt wojskowy na ok. 120 mld zł, czyli większość z ponad 180 mld zł środków SAFE. W ostatnich dniach rząd ogłosił przejście do realizacji drugiego etapu programu opartego na wspólnych zakupach z partnerami zagranicznymi.

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Grupa Niewiadów realizuje znaczące inwestycje nastawione na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych. Jest na etapie budowy zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji artyleryjskiej ze szczególnym uwzględnieniem tej o kalibrze 155 mm wykorzystywanej przez armatohaubice, takie jak np. Kraby czy K9. Rozbudowa zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej będzie możliwa m.in. dzięki partnerstwu joint venture z funduszem Forum 119 (Grupa Fidera), który zapewnił finansowanie w wysokości 310 mln zł. Z tej kwoty 250 mln zł trafi na budowę zrobotyzowanej fabryki amunicji 155 mm. Zakład będzie dostarczał pociski w standardzie NATO zarówno dla polskiej artylerii, jak i na rynki eksportowe. Obecnie w zakładzie trwają zaawansowane prace budowlane i modernizacyjne hal, magazynów oraz infrastruktury. W III kwartale 2026 r. planowany jest montaż i rozruch wcześniej zakontraktowanych linii produkcyjnych, co umożliwi rozpoczęcie produkcji seryjnej w IV kwartale 2026 r. Docelowe moce produkcyjne zakładów wyniosą 180 tys. sztuk amunicji rocznie. Pozostałe 60 mln zł zasili produkcję amunicji 40 mm, w tym programowalnych pocisków Airburst opracowywanych z partnerami z Singapuru, których start seryjny zaplanowano na połowę 2027 r. Grupa ma także plany związane z uruchomieniem produkcji min przeciwpiechotnych oraz planuje rozszerzenie oferty o miny przeciwpancerne. Rozpoczęcie masowej produkcji planowane jest na 2027 r., a pierwszych zamówień spółka spodziewa się w 2026 r. Produkcja min realizowana jest z własnych środków grupy. Ponadto grupa zamierza rozwijać technologie dronowe.

W kwietniu spółka przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Zmiana rynku notowań odbyła się bez emisji nowych akcji. Akcje Niewiadowa przez dłuższy czas znajdowały się na radarach inwestorów, ale w ostatnich miesiącach chętniej realizowano zyski, co skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki.