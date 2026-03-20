Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtowały się kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Mennica Polska w ostatnim okresie rozliczeniowym?

W jaki sposób Grupa poszerzyła swoje obszary działania o nowy segment biznesowy?

Jaki był wkład poszczególnych segmentów w ogólne wyniki Grupy oraz ich specyfika operacyjna?

Jakie istotne zmiany strukturalne i strategiczne wpłynęły na dynamikę wzrostu Grupy?

Grupa zakończyła ubiegły rok przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,83 mld zł (wzrost o 31,5 proc. r/r), zyskiem z działalności operacyjnej na poziomie 125,5 mln zł (wzrost o 23 proc. r/r) i wynikiem EBITDA blisko 160 mln zł (29 proc. więcej r/r). Największy udział w przychodach, 83,9 proc., miał tradycyjnie segment menniczy. Segment płatności elektronicznych to 13,8 proc. ubiegłorocznych przychodów.

– Ubiegły rok to dla nas okres bardzo wytężonej pracy, której owocem są nie tylko bardzo dobre wyniki, ale także historyczne wydarzenia w dwóch segmentach naszej działalności. We wrześniu Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej stała się większościowym akcjonariuszem spółki będącej właścicielem kompleksu biurowego Mennica Towers, która wzbogaciła Grupę o nowy segment działalności – wynajem nieruchomości. W segmencie płatności elektronicznych bardzo ważnym dla nas wydarzeniem było podpisanie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie umowy na największą od blisko 30 lat modernizację systemu biletowego. Jeśli dodamy do tego świetne wyniki i dynamiczny rozwój segmentu menniczego, możemy być więcej niż zadowoleni z naszych osiągnięć w 2025 roku. – podsumowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes Mennicy Polskiej.

Mennica Polska sprzedała ponad 2,5 tony złota

Przychody segmentu menniczego przekroczyły 1,5 mld zł i były wyższe r/r o 487 mln zł. Wynik segmentu wyniósł 92 mln zł (55 mln zł rok wcześniej), a EBITDA była wyższa o ponad 37 mln zł (100,4 mln zł vs 62,9 mln zł w 2024 r.). Wyższe w stosunku do 2025 roku. przychody, EBITDA i wynik są pochodną znaczącego wzrostu sprzedaży złotych produktów inwestycyjnych. Masa sprzedanego złota zawartego w produktach menniczych wzrosła o 15 proc. r/r, a liczba sprzedanych monet o 31 proc. r/r.

– Do naszych klientów trafiło ponad 2,5 tony złotego kruszcu pod postacią sztabek i monet bulionowych oraz blisko 2 miliardy monet. Co warte jest podkreślenia, ponad 60 proc. naszej sprzedaży złota inwestycyjnego stanowiły produkty z logotypem Mennicy Polskiej. Nasza marka jest coraz silniejsza, także na rynku międzynarodowym. Pierwszy kwartał 2026 roku. pokazuje, że ten segment mogą czekać dalsze wzrosty – skomentowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk.