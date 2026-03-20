Grupa zakończyła ubiegły rok przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,83 mld zł (wzrost o 31,5 proc. r/r), zyskiem z działalności operacyjnej na poziomie 125,5 mln zł (wzrost o 23 proc. r/r) i wynikiem EBITDA blisko 160 mln zł (29 proc. więcej r/r). Największy udział w przychodach, 83,9 proc., miał tradycyjnie segment menniczy. Segment płatności elektronicznych to 13,8 proc. ubiegłorocznych przychodów.
– Ubiegły rok to dla nas okres bardzo wytężonej pracy, której owocem są nie tylko bardzo dobre wyniki, ale także historyczne wydarzenia w dwóch segmentach naszej działalności. We wrześniu Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej stała się większościowym akcjonariuszem spółki będącej właścicielem kompleksu biurowego Mennica Towers, która wzbogaciła Grupę o nowy segment działalności – wynajem nieruchomości. W segmencie płatności elektronicznych bardzo ważnym dla nas wydarzeniem było podpisanie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie umowy na największą od blisko 30 lat modernizację systemu biletowego. Jeśli dodamy do tego świetne wyniki i dynamiczny rozwój segmentu menniczego, możemy być więcej niż zadowoleni z naszych osiągnięć w 2025 roku. – podsumowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes Mennicy Polskiej.
Przychody segmentu menniczego przekroczyły 1,5 mld zł i były wyższe r/r o 487 mln zł. Wynik segmentu wyniósł 92 mln zł (55 mln zł rok wcześniej), a EBITDA była wyższa o ponad 37 mln zł (100,4 mln zł vs 62,9 mln zł w 2024 r.). Wyższe w stosunku do 2025 roku. przychody, EBITDA i wynik są pochodną znaczącego wzrostu sprzedaży złotych produktów inwestycyjnych. Masa sprzedanego złota zawartego w produktach menniczych wzrosła o 15 proc. r/r, a liczba sprzedanych monet o 31 proc. r/r.
– Do naszych klientów trafiło ponad 2,5 tony złotego kruszcu pod postacią sztabek i monet bulionowych oraz blisko 2 miliardy monet. Co warte jest podkreślenia, ponad 60 proc. naszej sprzedaży złota inwestycyjnego stanowiły produkty z logotypem Mennicy Polskiej. Nasza marka jest coraz silniejsza, także na rynku międzynarodowym. Pierwszy kwartał 2026 roku. pokazuje, że ten segment mogą czekać dalsze wzrosty – skomentowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk.
W pierwszym kwartale 2025 roku. Mennica Polska dołączyła (jako tzw. Affiliate Member) do międzynarodowej organizacji London Bullion Market Association (LBMA). Promuje ona najlepsze praktyki w zakresie produkcji złota i srebra inwestycyjnego oraz wyznacza standardy dla rynku metali szlachetnych. Dołączenie do LBMA to zobowiązanie do przestrzegania Globalnego Kodeksu Metali Szlachetnych, wspierania efektywnego funkcjonowania tego rynku, ale także wzmocnienie międzynarodowej wiarygodności Mennicy.
Na rynkach zagranicznych Mennica Polska wygrała dziesięć przetargów na produkcję monet obiegowych dla banków centralnych z Kolumbii, Boliwii, Paragwaju, Gwatemali, Dominikany, Namibii, Tanzanii, Mauritiusa, Islandii, Armenii. Dodatkowo wygraną zakończyły się cztery przetargi w segmencie monet kolekcjonerskich dla Jordanii, Gruzji, Mozambiku i Boliwii. Mennica Polska rozpoczęła też produkcję monet kolekcjonerskich euro we współpracy z Bankiem Centralnym Malty. Dzięki temu oferta została rozszerzona o cieszące się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów srebrne monety z nominałem euro, w ramach serii – „Majoliki” oraz „Zegary ratuszowe”. Na rynku krajowym najważniejszym odbiorcą niezmiennie jest Narodowy Bank Polski. W 2025 roku. dostarczono ponad 919 mln monet obiegowych na zlecenie polskiego banku centralnego, a także 1075 mln monet dla zagranicznych banków centralnych.
Przychody segmentu płatności elektronicznej wyniosły 252 mln zł (234,6 mln zł w 2024 r.). Wynik segmentu wzrósł o 2,8 mln zł (13,8 mln zł vs 11 mln zł w 2024 r.), a EBITDA o 1,7 mln zł.
W 2025 roku. Mennica Polska wygrała dwa przetargi – na wdrożenie nowego systemu biletowego w Warszawie oraz dostawę systemu dla miasta Suwałki.
W 2025 roku. Mennica Polska zaraportowała przychody segmentu działalności deweloperskiej na poziomie 3,3 mln zł. Wynik segmentu to -9,2 mln zł, a EBITDA to -8,9 mln zł. Kolejne pozytywne wyniki w tym perspektywicznym obszarze działalności Grupy będą odnotowane w następnych okresach po przejściu z fazy budowy do fazy sprzedaży projektów. Grupa jest w trakcie realizacji kolejnych etapów projektu „Bulwary Praskie”.
Zgodnie z zapowiedziami Grupa wyodrębniła segment nieruchomościowy, gdzie są prezentowane wyniki najmu. W 2025 roku. Mennica Polska zaraportowała przychody z segmentu wynajmu nieruchomości na poziomie 39,5 mln zł (9,7 mln zł w 2024 r.). Wynik segmentu to 4,35 mln zł (4 mln zł w 2024 r.), a EBITDA to 19,8 mln zł (6,3 mln zł w 2024 r.). Nowy segment Grupy obejmuje wynajem powierzchni biurowych i usługowych w czterech projektach: Mennica Towers, Mennica Residence oraz Nefryt, a także w projekcie Bulwary Praskie.
