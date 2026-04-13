Foto: parkiet.com

CD Projekt

Michał Nowakowski

członek zarządu

Producent gier dostał w tegorocznym rankingu średnio 5 pkt. Spółka podkreśla, że dobry IR to przede wszystkim transparentność i spójność komunikacji. IR nie powinien kończyć się na raportowaniu, ale być realnym, ciągłym dialogiem z rynkiem.

Fot. mpr

LPP

Marcin Bójko

wiceprezes IR

LPP został oceniony na piątkę. Spółka deklaruje, że nie spocznie na laurach. W jej ocenie największym wyzwaniem jest dziś zarządzanie niepewnością i komunikowanie czynników, na które spółka nie ma wpływu, a mają one wpływ na jej biznes.

Fot. Piotr-Waniorek/mpr

Millennium

Joao Bras Jorge

prezes

Komunikacja banku z rynkiem została oceniona bardzo dobrze (5 pkt). Przedstawiciele działu IR informują, że inwestorzy w obecnych czasach oczekują pokazania trendów i jasnej odpowiedzi na pytanie: „co napędza wynik i co może mu zagrozić?”.

Fot. Stach Leszczynski/mpr Foto: Stach_Leszczynski

Synektik

Cezary Kozanecki

prezes

Relacje z inwestorami spółka opiera na trzech filarach: otwartości, przejrzystości i systematyczności. Kładzie również duży nacisk na regularność komunikacji oraz spójność i powtarzalność prezentowanych informacji. W rankingu Synektik dostał średnio 4,86 pkt.

Fot. mpr

Kęty

Roman Przybylski

prezes

Kęty co roku plasują się na wysokim miejscu w rankingu. W tegorocznym zestawieniu otrzymały średnio 4,83 pkt. Daje im to piąte miejsce, a gdyby pierwsze trzy spółki (z taką samą liczbą punktów) umieścić na pierwszym miejscu – Kęty wskakują na trzecią pozycję.

W obliczu zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych dobre relacje inwestorskie są na wagę złota. Dlatego „Parkiet” co roku sprawdza, jak pod tym względem radzą sobie spółki z WIG30. Badanie bazuje na anonimowych ankietach rozsyłanych do kilkudziesięciu instytucji finansowych – biur maklerskich, funduszy, banków oraz firm doradczo-inwestycyjnych. W tegorocznej edycji eksperci średnio ocenili IR spółek na 4,3 pkt. To o 0,2 pkt proc. lepiej niż w poprzedniej edycji. Średnia nota ze wszystkich 12 badań wynosi 4,1 pkt (mediana jest taka sama).

Najwięcej punktów w tegorocznym rankingu – równo 5 – otrzymały ex aequo CD Projekt, LPP oraz Bank Millennium. Również w poprzednich edycjach badania spółki te wypadały bardzo dobrze.

– W okresach podwyższonej zmienności rola IR staje się jeszcze bardziej wymagająca, ale też bardziej istotna. Paradoksalnie to właśnie w trudniejszych czasach buduje się najsilniejsze relacje z inwestorami – podkreśla Magdalena Kopaczewska, dyrektor ds. IR w LPP.

Wtóruje jej Dariusz Górski, dyrektor działu IR Banku Millennium. – W trudnych czasach IR staje się tłumaczem między światem spółki a zmiennym i często emocjonalnym rynkiem – mówi. Dodaje, że recepta na dobry IR jest w gruncie rzeczy prosta, choć trudna w konsekwentnej realizacji: wiarygodność, regularność i spójność komunikacji. Priorytetem jest zrozumiałość i przewidywalność spółki w oczach inwestorów. Inwestor może zaakceptować gorszy wynik, ale nie zaakceptuje zaskoczenia bez wyjaśnienia – mówi Górski. Zwraca też uwagę, jak ważna jest jakość prezentowanych danych.

– Lepiej mniej danych, ale dobrze wytłumaczonych, z kontekstem rynkowym i porównaniem do ubiegłych okresów oraz konkurencji – mówi przedstawiciel Millennium.

Wtóruje mu Karolina Gnaś, szefowa ds. IR w CD Projekcie. – Inwestorzy oczekują dziś nie tylko danych, ale przede wszystkim kontekstu. Chcą lepiej rozumieć sektor, czynniki stojące za wynikami oraz to, co może wpływać na przyszłość biznesu – mówi przedstawicielka CD Projektu.

W pierwszej dziesiątce spółek z najlepszym IR, oprócz wspomnianych już trzech firm, znalazły się również: Synektik (4,86 pkt), Kęty (4,83 pkt), mBank (4,78 pkt), PZU (4,75 pkt), Benefit Systems (4,71 pkt), Kruk (4,7 pkt) oraz ex aequo Budimex (4,67 pkt) i XTB (również 4,67 pkt).

– Od kilkunastu lat posiadamy szerokie grono akcjonariuszy zarówno instytucjonalnych, polskich i zagranicznych, jak i indywidualnych – których liczba obecnie przekracza 10 tys. podmiotów. Prowadzimy transparentną politykę informacyjną, dokładając starań, aby w sposób otwarty i możliwie przystępny komunikować zarówno nasze sukcesy i szanse, jak i wyzwania, z którymi się mierzymy – mówi Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika.

Liderzy IR podkreślają, że kluczowe jest pełne otwieranie się na rynek. Nieunikanie wyzwań oraz gotowość do rozmowy także o kwestiach trudnych i budzących emocje.

– Dbamy o to, by szybko reagować na potrzeby inwestorów i analityków, traktując ich jak równorzędnych partnerów. Istotnym elementem jest również aktywne wsparcie zespołu IR przez zarząd oraz jego dostępność i zaangażowanie w kontakty z uczestnikami rynku – mówi Joanna Filipkowska, dyrektor ds. relacji inwestorskich mBanku.

Na drugim biegunie rankingu znalazły się spółki, których IR oceniono negatywnie. Najsłabsze noty dostały: JSW, Modivo oraz Enea. Wśród dziesięciu spółek z najniż­szymi ocenami aż 60 proc. sta­nowią firmy z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. .