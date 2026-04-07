Sanok Rubber Company zaprosił do składania ofert sprzedaży blisko 3,7 mln akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 13,75 proc. kapitału zakładowego. Cena nabycia jednej akcji wynosi 21,50 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży od akcjonariuszy potrwa od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2026 r. Przewidywane rozliczenie nabycia akcji własnych przez spółkę ma nastąpić 14 kwietnia. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji jest Trigon Dom Maklerski.

Reklama Reklama

W ramach zaproszenia akcje będą nabywane wyłącznie przez spółkę. Jak wyjaśniono, akcje nabyte przez spółkę zostaną przeznaczone do umorzenia.

Akcjonariusze Sanoka w lutym br. upoważnili zarząd spółki do przeprowadzenia skupu nie więcej niż 5,4 mln akcji po cenie maksymalnej nie niższej niż 10 zł za akcję i nie wyższej niż 22,50 zł. W celu sfinansowania buybacku zdecydowano także o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 121,5 mln zł z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

Podczas wtorkowej sesji akcje Sanoka zniżkowały o blisko 1 proc., osiągając cenę 21,20 zł. Biorąc pod uwagę okres 12 miesięcy, ich wartość wzrosła o ok. 10 proc.

W 2025 roku Sanok RC wypracował 44,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 18 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 5,5 proc., do 148,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży nieznacznie wzrosły, osiągając nieco ponad 1,47 mld zł.