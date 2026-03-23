Zyski Quercusa TFI wzrosły w ubiegłym roku o 39 proc., z kolei skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 204,8 mln zł wobec 176,9 mln zł przed rokiem.

- To był kolejny bardzo udany rok dla branży TFI w Polsce. Hossa na rynkach akcji, obligacji i metali szlachetnych wpłynęła pozytywnie na wyniki inwestycyjne funduszy i aktywa pod zarządzaniem, które wzrosły o 42 prcoc., do 9 mld zł - podsumował Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI. - Z pozytywów warto także wskazać na bardzo dobre wyniki DI Xelion, który zanotował istotny wzrost zysku z 5,6 mln zł do 9 mln zł - dodał.

Quercus TFI zamierza wypłacić akcjonariuszom do 100 porc. zysku jednostkowego (55,7 mln zł) w postaci skupu akcji własnych (do decyzji akcjonariuszy) pod warunkiem zachowania wymogów kapitałowych na bezpiecznym poziomie i braku celów inwestycyjnych.