Grupa Pracuj - wzrost na niepewnym rynku

To solidne wyniki w dość zmiennym otoczeniu – stwierdził Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel Grupy Pracuj, komentując na wtorkowej telekonferencji jej wyniki w II kwartale i w pierwszym półroczu 2025 r. Spółka zakończyła je z 409,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności.
Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku wyniosła 188,5 mln zł, czyli prawie o 7 proc. więcej w ujęciu rocznym, przy prawie 20 proc. wzroście zysku netto, który sięgnął 122,0 mln zł.
Istotny wpływ na ten wynik netto miała cykliczna aktualizacja wartości godziwej mniejszościowych udziałów w Beamery Inc. Po eliminacji tego wpływu skorygowany zysk netto Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku wzrósł do 131 mln zł i był prawie o 14 proc. wyższy niż przed rokiem.
Jak podkreślał prezes Gacek, wzrost przychodów firmy w I półroczu 2025 r. to głównie zasługa rozwoju w Polsce. W II kwartale pomogło ujęcie przychodów spółki Kadromierz, oferującej nowoczesne rozwiązania do planowania i zarządzania czasem pracy. (Dołączyła do grupy w marcu.)
Na pozytywny efekt rozwoju na krajowym rynku zarząd liczy też w całym 2025 r., który powinien zakończyć się z 4-6 proc. wzrostem skonsolidowanych przychodów, przy utrzymaniu 45 proc. marży EBITDA.
Pomimo rozwoju usług HR Software, w tym głównie systemów do zarządzania rekrutacjami (w Polsce – eRecruiter, w Niemczech – spółka softgarden) nadal większość, bo 73 proc. przychodów grupy zapewniają serwisy rekrutacyjne, na czele z Pracuj.pl.
Przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku w pierwszym półroczu zwiększyły się o 5,5 proc. w ujęciu rocznym, do 289,8 mln zł, a z kolei zysk operacyjny wyniósł 144 mln zł, czyli o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Trzonem biznesu pozostaje serwis Pracuj.pl, który w I półroczu tego roku zanotował 1,5 proc. wzrost liczby projektów rekrutacyjnych (do 258 tys.), przy wzroście liczby klientów (do 61 tys.) i cen. (Średnia cena projektu rekrutacyjnego wzrosła w pierwszym półroczu tego roku o 1,8 proc. r/r).
Spółka poprawiła też wyniki na Ukrainie. Jej serwis Robota.ua zanotował w pierwszym półroczu tego roku 4,6 proc. wzrost liczby projektów rekrutacyjnych rok do roku (do 684,6 tys.), choć mniej było projektów płatnych (281 tys.). Mimo to Grupa Pracuj zwiększyła przychody z ukraińskiego rynku do prawie 30 mln zł (niemal o 1/5 w ujęciu rocznym). Biznes w Niemczech (softgarden) utrzymał się w I półroczu tego roku na podobnym poziomie jak rok wcześniej (89,7 mln zł).
Jak zaznaczał Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Grupy Pracuj, i w Polsce, i na Ukrainie jest potencjał do dalszego wzrostu liczby ogłoszeń rekrutacyjnych, w tym w szybko rosnącym kanale e-commerce, skierowanym do małych firm. Duże nadzieje spółka wiąże z kolejnymi udoskonaleniami, w tym z agentami AI, którzy pomagają przygotować treść ogłoszeń, a także określić optymalną wysokość oferowanego wynagrodzenia.
