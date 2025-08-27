Grupa Pracuj - wzrost na niepewnym rynku

To solidne wyniki w dość zmiennym otoczeniu – stwierdził Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel Grupy Pracuj, komentując na wtorkowej telekonferencji jej wyniki w II kwartale i w pierwszym półroczu 2025 r. Spółka zakończyła je z 409,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku wyniosła 188,5 mln zł, czyli prawie o 7 proc. więcej w ujęciu rocznym, przy prawie 20 proc. wzroście zysku netto, który sięgnął 122,0 mln zł.

Istotny wpływ na ten wynik netto miała cykliczna aktualizacja wartości godziwej mniejszościowych udziałów w Beamery Inc. Po eliminacji tego wpływu skorygowany zysk netto Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku wzrósł do 131 mln zł i był prawie o 14 proc. wyższy niż przed rokiem.

Jak podkreślał prezes Gacek, wzrost przychodów firmy w I półroczu 2025 r. to głównie zasługa rozwoju w Polsce. W II kwartale pomogło ujęcie przychodów spółki Kadromierz, oferującej nowoczesne rozwiązania do planowania i zarządzania czasem pracy. (Dołączyła do grupy w marcu.)

Na pozytywny efekt rozwoju na krajowym rynku zarząd liczy też w całym 2025 r., który powinien zakończyć się z 4-6 proc. wzrostem skonsolidowanych przychodów, przy utrzymaniu 45 proc. marży EBITDA.