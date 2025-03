Ponownego wezwania nie będzie. Grenevia zostaje na giełdzie

Przypomnijmy, że TDJ Equity I zakończył wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Grenevia. W wyniku przeprowadzonego procesu, 5 marca 2025 r. zawarto transakcje nabycia łącznie 150.854.527 akcji spółki po cenie 2,75 zł za akcję. Rozliczenie tej wartej niemal 415 mln zł transakcji nastąpi 7 marca 2025 r. Tym samym TDJ powiększy swój udział w kapitale zakładowym Grenevii do 76,84 proc.

Kolejnego wezwania nie będzie

Spółka pierwotnie liczyła na większy odzew. – Większość akcjonariuszy mniejszościowych zdecydowała się skorzystać z naszej oferty możliwości sprzedaży akcji w wezwaniu. Z tego względu, mimo nieziszczenia się warunków, podjęliśmy decyzję o realizacji wezwania. Przed Grenevią okres pełny wyzwań, dlatego koncentrujemy się obecnie na wspieraniu spółki – tłumaczył Jacek Leonkiewicz, prezes TDJ.

Pojawiło się pytanie czy w związku z mniejszym odzewem na wezwanie, TDJ planuje przeprowadzenie ponownego wezwania. Grupa poinformowała jednak, że nie zamierza podjąć takiej decyzji. – Nie planujemy ogłaszania ponownego wezwania. Przed Grenevią okres pełny wyzwań, dlatego na dzisiaj koncentrujemy się wyłącznie na planach spółki i jej reorganizacji by odpowiedzieć na wyzwania w jej poszczególnych segmentach działalności – informuje nas prezes Leonkiewicz, co oznacza, że procedury delistingu nie będzie i spółka nadal będzie obecna na giełdzie. - W dokumencie wezwania zadeklarowaliśmy, że jeśli osiągniemy próg co najmniej 95 proc. akcji, rozważymy wycofanie spółki z obrotu. Obecnie posiadamy niespełna 77 proc. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest wtedy możliwe przeprowadzenie przymusowego wykupu lub delistingu – wyjaśnia prezes Jacek Leonkiewicz.

Prezes przypomina także, że do zakończenia zapisów w wezwaniu na akcje Grenevii nie ziścił się warunek zawarcia przez TDJ i Grenevię umowy dotyczącej współpracy w sektorze OZE z wybranymi podmiotami Grupy TDJ. – Ponadto, walne zgromadzenie Grenevii nie podjęło uchwał o zmianie statutu spółki, które miały wprowadzić m.in. kworum na poziomie 50 proc. oraz zmodyfikować sposób wyboru przewodniczącego rady nadzorczej i członków rady – dodaje.