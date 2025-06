Przychody i zyski Toyi mocno rosną

W I kwartale grupa kapitałowa Toya wypracowała 231,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 24,6 mln zł zysku netto. Tym samym w ujęciu rok do roku wzrosły one o 18,5 proc. oraz o 51,2 proc. Wypracowane zwyżki są efektem poprawy wyników w kanale eksportowym i hurtowym (głównie na terenie Polski) oraz do sieci handlowych. Zmniejszeniu uległa za to sprzedaż detaliczna, do czego przyczyniła się aktualizacja strategii grupy w zakresie kształtowania cen sprzedawanych towarów.

Zarząd Toyi przekonuje, że przywiązuje dużą wagę do jakości obsługi klienta. W jego ocenie jest to kluczowy czynnik pozwalający utrzymać przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto jednym z najważniejszych celów jest zapewnienie pełnej dostępności oferty produktowej dla każdego klienta w dowolnym regionie świata. W związku z tym duży nacisk kładziony jest na doskonalenie procesów logistycznych i utrzymanie dobrych relacji z dostawcami.