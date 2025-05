Rainbow Tours na fali

Na fali niesłabnącego popytu we wtorek akcje touroperatora osiągnęły rekordową wycenę na poziomie powyżej 170 zł. Rynek docenił poprawę wyników i dobre perspektywy na nadchodzący letni sezon, czemu sprzyja niesłabnący popyt na wycieczki zagraniczne. – Na sentyment do spółki w ostatnich kwartałach wpływała przede wszystkim mocno rosnąca liczba klientów, korzystających z wycieczek organizowanych przez touroperatora. Nie było również oznak wzmożonej konkurencji i ceny wycieczek do kluczowych destynacji także były w trendzie rosnącym, co dodatkowo (razem ze sprzyjającymi tendencjami po stronie kosztów) wspierało rentowność – wskazuje Adrian Górniak, analityk Ipopemy. Jednocześnie zauważa, że ostatnich tygodniach ceny wyjazdów jednak zaczęły ulegać lekkiej korekcie, a dynamika liczby klientów hamować, co jego zdaniem może sugerować, że tempo wzrostu tegorocznych wyników będzie niższe niż w poprzednich latach.