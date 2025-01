Dobra passa giełdowych prymusów trwa. Czy uda się ją utrzymać?

WIG zakończył 2024 r. na 1,4-proc. plusie, ale akcje większości spółek z indeksu przyniosły posiadaczom straty. Jedynie 38 proc. firm może się pochwalić dodatnią stopą zwrotu za ostatni rok. Takie lata, w których liczba okazji inwestycyjnych przynoszących zyski się kurczy, pokazują, jak duże znaczenie ma odpowiednia selekcja spółek do portfela. Jednym z najprostszych sposobów jest podążanie z trendem, czyli stawianie na akcje pewniaków będące co najmniej w kilkuletnim trendzie wzrostowym, co – jak pokazuje historia – na ogół daje lepsze rezultaty niż koncentracja na przecenionych walorach.