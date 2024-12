Jacek Chwedoruk: 2025 rok przyniesie wzrost rynku fuzji i przejęć

- Jeśli chodzi o firmy z sektora TMT (technologie, media, telekomunikacja – red.) to na tle innych branż jego rola na świecie rośnie, co widać po liczbie przejmowanych firm i ilości pieniądza, który do nich płynie.

Technologiczne megatrendy rządzą. Rekordy fuzji i przejęć w USA, a co z Polską?

- Wynika to z tzw. megatrendów. Firmy i konsumenci potrzebują technologii i uzbrajają się w nie. W Stanach Zjednoczonych 2024 r. był rekordowy jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału dla firm technologicznych, głównie ze względu na dokapitalizowania takich firm jak Vantage Data Centers (centra danych), Open AI, xAI (sztuczna inteligencja) oraz Waymo (samochody bez kierowcy). Pozyskały one po kilka miliardów dolarów każda. Na Starym Kontynencie jest dużo słabiej, ale i tu rozwijają się ciekawe formaty – mówi Jacek Chwedoruk.

- Nie można tego powiedzieć o Polsce, gdzie projektów o dużych wartościach nie ma. Wynika to z faktu, że mało jest u nas transakcji finansowania startupów. Skutek jest taki, że słabo dokapitalizowane polskie firmy technologiczne nie rozwijają się wystarczająco szybko i nie uzyskują potem wysokich wycen na giełdach czy transakcjach wtórnych – tłumaczy szef polskiego biura Rothschild & Co.

- Dużo się mówi o zmianie pokoleniowej w polskich przedsiębiorstwach, ale nie widzę zbyt wielu transakcji, które by z tego wynikały. Najmniej w technologiach. Firmy z tego sektora zakładane są przez osoby relatywnie młode, które dziś mają 30-40 lat.

Do transakcji wyróżniających się w segmencie TMT Jacek Chwedoruk zalicza w 2024 r. zmiany właścicielskie w firmie cateringowej Nice to Fit U (MCI), czy FixMapie (Arcus International Partners), a także dokupienie 49 proc. udziałów w Eurozecie przez Agorę (Rothschild & Co doradzał przy finansowaniu transakcji).