Mizerne wyniki europejskich spółek

Znacznie wyższe niż przed rokiem wyniki zanotował także sektor użyteczności publicznej. Przykładem może być hiszpański gigant Iberdola. Inwestycja dokonane w ciągu ostatniego roku sprawiły, że spółka posiada obecnie lukratywne aktywa i zwiększyła moce z źródeł odnawialnych, co pomogło zwiększyć wyniki. Zysk Iberdoli wzrósł o 50 proc. rok do roku. Podobnie jest w przypadku francuskiego Engie. Energia wodna, wiatrowa i słoneczna w największym stopniu przyczyniły się do wypracowania przez tę spółkę 479 mln euro zysku, czyli o 48 proc. więcej rok do roku. Sektor użyteczności publicznej korzysta także na spadku stóp procentowych w strefie euro, bowiem branża ta charakteryzuje się wysokim stopniem zadłużenia, spadający więc koszt pieniądza przekłada się na niższe odsetki od zobowiązań.

Co dalej?

Prognoza wzrostu zysków wśród spółek z Stoxx Europe 600 na czwarty kwartał wskazuje, że wyniki mają być o 1,1 proc. niższe niż przed rokiem. Od pierwszego kwartału 2025 r. spodziewany jest powrót zysków na ścieżkę wzrostu, ale prognozy mówią o dość anemicznym odbiciu o 0,7 proc. Wyraźna poprawa ma nastąpić dopiero w drugim i trzecim kwartale przyszłego roku, kiedy wzrost zysków ma sięgnąć odpowiednio 9,7 proc. i 12,7 proc. Częściowo będzie to jednak wynikać z efektu bazy, ale wpływ na to mają również oczekiwania poprawy sytuacji w gospodarce strefy euro, a także u głównych partnerów handlowych.

Inwestorzy z ostrożnością podchodzą obecnie do spółek ze Starego Kontynentu, co oczywiście ma swoje powody. Jednak stosujący kontrariańskie podejście mogą znaleźć kilka czynników mogących świadczyć o atrakcyjności tego regionu. Entuzjazm wobec spółek z Europy jest niski, w odróżnieniu od firm z Wall Street, co spotęgowało dyskonto między tymi rynkami. Wyceny na Starym Kontynencie są atrakcyjne, bowiem wskaźnik ceny do zysku (P/E) dla S&P 500 wynosi ok. 30, a dla indeksu Stoxx Europe 600 jest o ok. połowę niższy. Europa jest także niedoważona w portfelach globalnych funduszy, a niskie oczekiwania co do 2025 r. mogą przełożyć się na pozytywną niespodziankę. Tym bardziej że Europejski Bank Centralny zdaniem ekonomistów będzie kontynuował cykl obniżek stóp procentowych.