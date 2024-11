Benefit Systems nieźle się napoci w najbliższych latach

Benefit Systems spodziewa się, że rentowność na rynku polskim będzie porównywalna do tego roku. Presja na marże pojawi się za granicą, z uwagi na inwestycje w Turcji oraz w rozwój sieci fitness.

Grupa w przyszłym roku ma otworzyć około 20 nowych obiektów w Polsce i przynajmniej 45 za granicą. – To jednak absolutne minimum i pewnie otwarć za granicą będzie więcej – zapowiada Fojudzki. – Cały czas obserwujemy rynek pod kątem akwizycji tak w Polsce, jak i za granicą – dodaje członek zarządu Benefit Systems.

Wyniki dobre, plany ambitne

W przedstawionej strategii Benefit Systems chce do końca 2027 r. mieć od 2,9 do 3,1 mln użytkowników kart sportowych oraz od 600 do 650 klubów sportowych. Przy przychodach od 5,7 mld zł do 6,3 mld zł celuje w marżę zysku operacyjnego (bez potencjalnych kosztów programu motywacyjnego; skorygowanej o wydarzenia o charakterze jednorazowym) na poziomie od 17 do 18 proc. w 2027 r.

Polityka dywidendowa spółki na lata 2024–2027 zakłada, że zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy, z wyłączeniem dodatnich lub ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych.

Wyniki kwartalne operatora kart sportowych były nieco lepsze od oczekiwań analityków. – Kwartalne dane są dobre, ale zgodne z oczekiwaniami. Co ważniejsze, grupa ujawniła dobre odczyty kart sportowych w listopadzie (wzrost o 4 proc. od początku kwartału w Polsce i o 8 proc. na rynkach zagranicznych) i bardzo odważną strategię na lata 2025–2027, skupioną na zwiększeniu wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (około 3 mln użytkowników kart sportowych do końca 2027 r., około 625 klubów fitness i około 6 mld zł skonsolidowanych przychodów) – wskazują analitycy BM mBanku.