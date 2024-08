Benefit Systems stawia na inwestycje, chce dalej rozwijać sieć klubów

Co do inwestycji na rynkach zagranicznych, to mogą one w krótkim terminie oddziaływać na rentowność segmentu. – Planujemy inwestować w infrastrukturę, nowe kluby i w siłę sprzedaży, więc spodziewamy się, że to może wywierać presję na rentowność operacyjną w porównaniu z poprzednim rokiem. Będzie to jednak efekt przejściowy, a w długim terminie korzystny dla przyszłego rozwoju – zapowiada Fojudzki.

– Planujemy podwoić zagraniczną sieć klubów w tym roku. Aktualne estymacje zakładają, że powinniśmy zakończyć rok z liczbą 74–75 klubów, a zaczynaliśmy go z 31 klubami – przypomina Fojudzki.

W całym 2024 r. zarząd operatora kart sportowych spodziewa się wzrostu rentowności operacyjnej (bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spółka podtrzymała, że jej celem na na ten rok jest wzrost liczby kart sportowych w Polsce o 150 tys. sztuk, a na rynkach zagranicznych o maksymalnie 80 tys. Benefit Systems w II kwartale wypracował blisko 109 mln zł zysku, czyli nieco mniej od oczekiwań analityków. Przychody firmy sięgnęły blisko 845 mln zł, podobnie do oczekiwań. W samym II kwartale zysk operacyjny bez wpływu programu motywacyjnego wyniósł 202 mln zł, czyli wzrósł o 38 proc. rok do roku – jak podała spółka – był to poziom rekordowy, za którym stoi głównie rynek polski. Reakcja rynku na raport była raczej spokojna. W drugiej części sesji walory spółki zyskiwały 0,6 proc., sięgając 2570 zł. Od początku roku akcje Benefitu utrzymują około 32-proc. umocnienie.