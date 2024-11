Grupa Kęty nie planuje rewolucji w opakowaniach giętkich

Chodzi o zastąpienie do końca 2025 r. przestarzałej linii do druku na nowoczesne urządzenia drukujące w technologii fleksograficznej odpowiadające oczekiwaniom rynkowym. Zależna firma Alupol Packaging Kęty otrzymała na ten cel wsparcie w postaci ulgi w podatku dochodowym w wysokości 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, liczonych do maksymalnej kwoty 32 mln zł realizowanego projektu.

Wzrósł eksport do krajów Europy Zachodniej

Według przedstawicieli Kęt trafność ich decyzji podejmowanych w biznesie opakowań giętkich, obejmującym produkcję i sprzedaż opakowań oraz materiałów na opakowania z tworzyw sztucznych, odzwierciedlają tegoroczne wyniki grupy. W III kwartale zanotowała ona w tym obszarze 4-proc. wzrost przychodów (do 297,8 mln zł) i 22-proc. zwyżkę zysku EBITDA (do 66,8 mln zł). Była to przede wszystkim zasługa zwiększonego eksportu do krajów Europy Zachodniej. Spadła z kolei sprzedaż w Polsce i w Europie Wschodniej. Kęty poprawę rentowności tłumaczą prowadzeniem skutecznej polityki cenowej oraz zmianami asortymentowymi (w kierunku wykorzystywania materiałów jednorodnych). Chwalą się też dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży do największych koncernów międzynarodowych.

Kęty nową strategię chcą przedstawić w grudniu. Z obecnych deklaracji spółki wynika już jednak, że rewolucji w biznesie opakowań giętkich nie będzie. Obecnie tworzy go Alupol Packaging w Tychach i jego firmy zależne: Alupol Packaging Kęty i Alupol Films. Grupa szacuje, że jest w Polsce liderem w produkcji giętkich materiałów opakowaniowych z udziałem rynkowym wynoszącym blisko 20 proc. i jest liczącym się producentem opakowań w Europie. Jednocześnie jest największym krajowym producentem folii polipropylenowych ze zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 60–70 tys. ton rocznie i ponad 5-proc. udziałem w rynku folii BOPP w Europie.