Mistrzowie raportowania nagrodzeni już po raz 19.

Specjalne nagrody The Best of The Best przyznawane są spółkom, które wygrywały konkurs trzykrotnie i utrzymują wysoką jakość sprawozdawczości. W tym roku otrzymało je dziewięć firm (po raz pierwszy PGE), a za rok dołączy do nich Bank BNP Paribas. Nowością było wyróżnienie dla firm z grona The Best of The Best za najlepsze zastosowanie unijnych wytycznych (regulatora ESMA) w odniesieniu do raportów rocznych – obejmujących m.in. kwestie związane z klimatem czy otoczeniem makroekonomicznym. Trafiło ono do Orlenu i PKO BP.

Wśród firm finansowych na główne laury zasłużyły BNP Paribas, Kruk i Bank Pekao. Nagrody wręczał m.in. wiceprzewodniczący kapituły prof. Krzysztof Jajuga (pierwszy z prawej). materiały prasowe

Po raz ostatni przyznano nagrody za najlepszy raport zintegrowany, które otrzymały Orlen i PZU. Firmy odchodzą od nich na rzecz raportów zrównoważonego rozwoju. Te były nagradzane po raz drugi – w tym roku zgłosiło je do konkursu 40 firm, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, a zwyciężyły w tej kategorii CCC oraz ING Bank Śląski.

Wśród spółek z NewConnect dwie nagrody – za najlepsze sprawozdanie z działalności oraz raport finansowy – odebrało Platige Image. Z kolei LUG po kilku triumfach w ostatnich latach w tym roku otrzymał miano The Best of The Best na NewConnect.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” jest wśród patronów medialnych konkursu. Głównym partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych.

Laureaci konkursu „The Best Annual Report 2023"

Nagrody główne dla najlepszych raportów rocznych