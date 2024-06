Neo Investments przejmie kontrolę nad OEX. Jest wezwanie

Grupa OEX składa się z kilku spółek działających w sektorze handlu detalicznego i jego wsparcia. Powstała z przejęcia giełdowej firmy Tell, prowadzącej sieci salonów z usługami sieci komórkowych Orange, T-Mobile i Plus oraz obracających sprzętem telekomunikacyjnym. Obecnie składają sią na nią także spółki świadczące usługi wsparcia sprzedaży oraz usługi dla firm e-commerce.

Najpierw dywidenda

Neo Investments poprzez fundusz Neo Fund 1 posiada 2,84 mln akcji zwykłych i uprzywilejowanych OEX dających łącznie 49,45 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Precordia Capital kontrolowana przez Motza ma pakiet akcji dający w sumie 16,12 proc. głosów, a Real Management – również powiązany z prezesem — kolejne 13,68 proc.

Wśród ogłaszających wezwanie są także Silquern S.a r.l. Piotra Cholewy (ma 0,8 mln akcji dających 9,74 proc. głosów), Rafał Stempniewicz, czyli prezes d. giełdowego Tella (100 tys. akcji i 1,22 proc. głosów), Robert Krasowski (10,9 tys. akcji , 0,13 proc. głosów), Tomasz Kwiecień (27,35 tys. akcji, 0,33 proc. głosów), Artur Kucner (28,7 tys. akcji, 0,35 proc. głosów), Bartosz Terlecki (35,2 tys. akcji, 0,43 proc. głosów), Konrad Rochalski (37,5 tys. akcji, 0,46 proc. głosów) oraz Marek Sobczyński (175,4 tys., 2,13 proc.).

W czerwcu OEX wypłaci akcjonariuszom w sumie ponad 20 mln zł dywidendy, 3 zł na akcje. Dniem ustalenia prawa do wypłaty jest 7 czerwca. Aby je mieć trzeba było kupić papier do środy włącznie. Dziś kurs akcji OEX na giełdzie uwzględnia to i spada o ponad 5 proc. do 53,2 zł.