GPW po konferencji: o modzie na polskie aktywa, sytuacji na rynku IPO i dywidendzie

- Cieszy nas, że te pozytywne trendy utrzymują się też w kolejnych miesiącach - zasygnalizował.

Czas na ożywienie na rynku IPO

W kwietniu Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w przepisach dotyczących emisji akcji. Tzw. Listing Act ma na celu zwiększenie atrakcyjności rynków kapitałowych oraz ułatwienie dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z ważniejszych zmian jest podniesienie progu zwolnienia z obowiązku sporządzenia prospektu na dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego z obecnych 20 proc. do 30 proc. w ciągu 12 miesięcy oraz zwolnienie z tego obowiązku emitentów, których akcje są notowane na rynku regulowanym przez co najmniej 18 miesięcy.

- Obserwowany na GPW wzrost indeksów i obrotów nie ma jeszcze przełożenia na rynek pierwotny. Ale pozytywną informacją jest fakt, że w Europie takie ożywienie już widać. W I kwartale rynek IPO (wartość ofert, według danych PwC - red.) wzrósł o 300 proc. Spodziewamy się, że na GPW też dojdzie do ożywienia. Widzimy większy ruch w biurach maklerskich, kilka transakcji jest rozważanych. My, jako GPW, też obserwujemy że więcej spółek pyta o kwestie giełdowe - powiedziała Izabela Olszewska z zarządu GPW. Również szef Giełdy zasygnalizował spodziewane ożywienie na rynku IPO.

- Pozytywnie oceniamy najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach Listing Act. Mamy nadzieję, że liberalizacja wymogów prospektowych istotnie przyczyni się do zwiększenia skali pozyskania kapitału przez spółki notowane na GPW - powiedział.

Inne segmenty pod lupą

W I kwartale przychody GPW z rynku finansowego zwiększyły się o 11,6 proc. rok do roku do 74,2 mln zł, natomiast na rynku towarowym odnotowano spadek przychodów o 4,2 proc. do 39,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego były najwyższe w historii grupy i wyniosły 15,8 mln zł. Z kolei grupa kapitałowa Towarowej Giełdy Energii zanotowała spadek obrotów energią elektryczną o 7,4 proc. do 32,1 TWh oraz gazem ziemnym o 16,5 proc. do 34,0 TWh.

Koszty operacyjne grupy GPW wzrosły o 9,5 proc. rok do roku do 94,4 mln zł. Na rynku kasowym zanotowano kolejny kwartał rozwoju oferty ETF-ów. Obrót ETF-ami na GPW osiągnął rekordową wartość 370 mln zł, wzrastając o 21,4 proc. rok do roku. Najpopularniejszy instrument pochodny na GPW, czyli kontrakt terminowy na WIG20, odnotował wzrost wolumenu obrotu o 1,7 proc., osiągając 2,32 mln sztuk (mimo znacznie niższej zmienności indeksu bazowego).