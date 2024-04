Rekordowy zysk Auto Partnera

Auto Partner korzysta z efektów rozbudowy sieci dystrybucji w kraju oraz ekspansji zagranicznej. - Po raz kolejny nieco większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z przyjętymi przez nas założeniami. Co ważne, stale widzimy sporą przestrzeń do dalszych wzrostów, zwłaszcza w kontekście rynków zagranicznych - wskazuje Piotr Janta, wiceprezes Auto Partnera.

W celu obsługi rosnącej sprzedaży, spółka inwestuje z zwiększanie w powierzchni magazynową, w 2025 r. planuje otworzyć w Zgorzelcu nowe centrum logistyczno-magazynowe. - Dążymy do dalszego intensyfikowania działalności eksportowej. W tym procesie istotną rolę odgrywa m.in. rosnąca przestrzeń magazynowa Grupy. Podpisaliśmy też umowę na wynajem kolejnych ok. 30 tys. m2 powierzchni komercyjnej w Zgorzelcu, co w przyszłości ułatwi nam dalsze zwiększanie działalności poza Polską - wyjaśnia wiceprezes.

Zarząd liczy na utrzymanie dodatniej dynamiki wzrostu przychodów 2024 roku. - Początek roku jest dla nas obiecujący. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wypracowane wyniki w 2023 roku są najwyższe w naszej historii i ich poprawa jest sporym wyzwaniem. Liczymy jednak, że kolejne miesiące będą dla Grupy korzystne i podejmiemy skuteczną próbę pobicia naszego rekordu – zapowiada Górecki.