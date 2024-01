Opublikowane tuż po zamknięciu piątkowej sesji wyniki sprzedażowe mocno rozczarowały rynek. W odpowiedzi na nie, w trakcie pierwszych godzin poniedziałkowego handlu, notowania Auto Partnera spadały nawet o ponad 5 proc. (osiągając cenę 24 zł), czemu towarzyszyły dużo wyższe niż zwykle obroty.

W zakończonym miesiącu przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 254,14 mln zł, co oznacza wzrost o 14,4 proc. względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku. To wyraźnie wolniejsze tempo niż to, do którego spółka przyzwyczaiła rynek w poprzednich miesiącach, gdy jej przychody rosły rok do roku w tempie ok. 25-30 proc. W całym 2023 roku łączna sprzedaż Auto Partnera zwiększyła się o prawie 29 proc., osiągając rekordowy w historii firmy poziom 3,65 mld zł.

W okresie ostatnich 12 miesięcy akcje Auto Partnera pozytywnie wyróżniały się na tle krajowych indeksów zwyżkując o prawie 60 proc. Wynik ten byłby zapewne bardziej okazały gdyby nie korekta w końcówce 2023 roku wywołana negatywną reakcja rynku na sprzedażą pakietu akcji przez głównego akcjonariusza spółki, który w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu upłynnił łącznie około 4,175 mln akcji spółki, po 25,50 zł za sztukę. Kapitalizacja Auto Partnera wynosi aktualnie ok 3,2 mld zł.