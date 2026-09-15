Za testy odpowiedzialna była firma Exactpro. Jest to podmiot specjalizujący się w niezależnym testowaniu oprogramowania dla rynków finansowych, który przeprowadził testy GPW WATS przed uruchomieniem systemu. Obejmowały one kompleksowe testy funkcjonalne procesów transakcyjnych i prowadzone były w środowisku odwzorowującym warunki produkcyjne, z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia. Niezależna weryfikacja stanowi jeden z elementów przygotowań do migracji oraz potwierdza przyjęte przez GPW podejście do zarządzania ryzykiem związanym z wdrożeniem infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania rynku.

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– GPW WATS jest efektem wieloletniej pracy naszych wewnętrznych zespołów inżynierskich. Migracja stanowi ważny krok w procesie modernizacji infrastruktury giełdowej, dzięki czemu krajowi i międzynarodowi uczestnicy rynku będą mogli korzystać z większej efektywności i elastyczności. Współpraca z Exactpro w ramach niezależnych testów dostarczyła nam cennych spostrzeżeń i doświadczeń w przygotowaniach do uruchomienia produkcyjnego planowanego na październik – powiedział Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW.

Maklerzy szykują się na WATS

Testy GPW WATS zostały pomyślnie zakończone, a spółka Exactpro potwierdziła funkcjonalną gotowość platformy do planowanego przez Giełdę uruchomienia produkcyjnego 5 października 2026 roku.

– Jesteśmy zaszczyceni, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wybrała Exactpro jako dostawcę niezależnych usług testowania oprogramowania. W ramach tego projektu wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w prowadzeniu testów odwzorowujących warunki produkcyjne i dostosowanych do infrastruktury klienta, przyczyniając się do dalszego wzmacniania integralności pełnego procesu obsługi transakcji oraz zasad biznesowych zaimplementowanych w systemie. GPW dysponuje bardzo kompetentnym zespołem inżynierskim i z przyjemnością współpracowaliśmy z nim w tak istotnym momencie w rozwoju rynku – podkreślił Alexey Zverev, współzałożyciel i współprezes Exactpro.

Kluczowa jest jednak gotowość klientów GPW do wdrożenia WATS, w tym przede wszystkim członków giełdy. Ci jednak w ostatniej ankiecie „Parkietu” wykazywali zgodność: ich zdaniem WATS ruszy 5 października.