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WIG20 rozpoczyna kolejny etap hossy?

Wbrew narastającym obawom krajowy rynek we wrześniu błyszczy. Poniedziałkowe wybicie indeksów może być kolejnym taktem wzrostowej melodii.

Publikacja: 22.09.2026 06:00

WIG20 rozpoczyna kolejny etap hossy?

Foto: Adobestock

Andrzej Pałasz

Poniedziałkowe wybicie WIG20 stawia pod sporym znakiem zapytania ryzyko formacji podwójnego szczytu, które groziło indeksowi po piątkowej sesji. Każda formacja techniczna wymaga oczywiście jeszcze potwierdzenia. Znakiem zapytania odnośnie do poniedziałkowej sesji mogą być niższe obroty. Jeśli jednak wsparcie, którym obecnie staje się linia poprowadzona przez szczyty z pierwszej połowy września, zostanie utrzymane, możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów. Nowy szczyt jest najlepszym dowodem trwającego trendu wzrostowego.

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