WIG20 rozpoczyna kolejny etap hossy?

Poniedziałkowe wybicie WIG20 stawia pod sporym znakiem zapytania ryzyko formacji podwójnego szczytu, które groziło indeksowi po piątkowej sesji. Każda formacja techniczna wymaga oczywiście jeszcze potwierdzenia. Znakiem zapytania odnośnie do poniedziałkowej sesji mogą być niższe obroty. Jeśli jednak wsparcie, którym obecnie staje się linia poprowadzona przez szczyty z pierwszej połowy września, zostanie utrzymane, możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów. Nowy szczyt jest najlepszym dowodem trwającego trendu wzrostowego.