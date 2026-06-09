To już kolejna próba generalna nowego systemu. Pierwsza odbyła się pod koniec maja. Po niej, pytani przez nas maklerzy, nadal mieli wątpliwości odnośnie do tego, czy system faktycznie wystartuje 6 lipca, tak jak wstępnie zaplanowała to GPW. Po kolejnej próbie generalnej, która odbyła się w ostatni weekend, wątpliwości rynkowe cały czas pozostały. – Próba przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Błędy nadal się pojawiają, ale szybko są naprawiane. Prawdziwym problemem jest to, że nadal nie ma całości oprogramowania do testowania. To ma być dopiero w połowie czerwca. Czasu na testowanie będzie więc bardzo mało – mówi jeden z maklerów.

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- Część mocno naciska na to by ruszyć 6 lipca, inni już teraz sugerują, że będą mieli problem z gotowością. Rynek jest mocno podzielony w tej kwestii – dodaje kolejny z maklerów.

WATS – kiedy może ruszyć nowy system

Sama GPW zbiera informację zwrotną od biur maklerskich, jak oceniają ostatnie testy. Na ten moment przedstawiciele GPW nie przesądzają , czy lipcowy termin zostanie dotrzymany.

– Bardzo wysoko oceniamy zaangażowanie i aktywność Członków Giełdy. W drugiej próbie generalnej udział wzięli wszyscy aktywni uczestnicy rynku. Test przebiegł zgodnie z harmonogramem i spełnił założone oczekiwania, choć nadal zidentyfikowano obszary wymagające dalszej poprawy. W najbliższych tygodniach planowane są kolejne testy – w tym testy funkcjonalne m.in. wygaszania instrumentów pochodnych, testy ciągłości notowań, wydajnościowe, bezpieczeństwa oraz migracji i rollbacku. Zakładając pomyślny wynik wszystkich testów i prób oraz osiągnięcie pełnej gotowości po stronie GPW i uczestników rynku, migracja systemu planowana jest na 4-5 lipca, a uruchomienie produkcyjne GPW WATS nastąpi 6 lipca – komentuje dla „Parkietu” GPW.

Co, jeśli nie 6 lipca? Maklerzy, którzy nie wierzą w dotrzymanie tego terminu sugerują, że WATS mógłby ruszyć we wrześniu. – Wszystkim zależy, aby system ruszył, jak najszybciej, ale kluczem jest bezpieczeństwo – mówi jeden z naszych rozmówców. Ostatnia próba generalna nowego systemu zaplanowana jest na weekend 27-28 czerwca. To właśnie po tej próbie powinniśmy poznać, kiedy faktycznie system ruszy.