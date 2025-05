Polska wydała na odsetki od długu już 80 mld zł

Kwota 80 mld zł wypłaconych odsetek w ujęciu nominalnym może robić duże wrażenie. Dla porównania – nawet na największy program socjalny 800+ państwo wydaje sporo mniej, bo 65 mld zł, a obniżka składki zdrowotnej dla firm miała kosztować 5 mld zł. Niepokojące jest również to, że Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów UE, które ponoszą największe koszty obsługi długu w relacji do wielkości gospodarki. U nas wskaźnik te wyniósł 2,2 proc. w 2024 r., co dało nam siódme miejsce. Co gorsza, znaleźliśmy się w gronie państw, gdzie poziom zadłużenia w relacji do PKB jest najwyższy i przekracza nawet 100 proc., chociaż w Polsce to wciąż poniżej 60 proc. PKB. Świadczy to o tym, że obsługa długu kosztuje nad relatywnie więcej niż np. Francję czy Włochy.

Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że 2,2 proc. PKB wydatków na odsetki w 2024 r. nie jest wskaźnikiem rekordowo dużym. Węgry przeznaczają na ten cel aż 5 proc. swojego PKB, a Włochy – 3,9 proc. Również w Polsce były okresy (przed 2014 r.), gdy wydawaliśmy jeszcze więcej, np. w 2012 r. – 2,7 proc. PKB.