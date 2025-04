WIG-banki szybko odrobił straty w przerwie w wojnach celnych Trumpa

Co wpływa na notowania

Zdaniem Michała Sobolewskiego warto też wziąć pod uwagę nieco większe oczekiwania co do zakończenia wojny w Ukrainie, co także może skłaniać inwestorów zagranicznych do powrotu na polski rynek. Zresztą nie tylko polski, bo podobnie jak u nas zachowują się też notowania banków europejskich.

Z czynników krajowych pozytywnym impulsem do wzrostu wycen mogą być wyniki banków za I kwartał 2025 r., które mogą okazać się całkiem przyzwoite. Jednak kontrargumentem mogą być zbliżające się coraz większymi krokami obniżki stóp procentowych, które z pewnością wpłyną negatywnie na przychody banków z odsetek.

Ponadto Kamil Stolarski ocenia, że wpływ spodziewanych decyzji Rady Polityki Pieniężnej na notowania banków nie musi być aż tak duży. Jego zdaniem bowiem, o ile obecnie mamy do czynienia z przyspieszeniem pierwszego cięcia stóp procentowych o kilka miesięcy (z II połowy 2025 r. prawdopodobnie na maj bieżącego roku), o tyle przewidywania co do głębokości obniżek (do 3,5 proc. na koniec cyklu) przynajmniej na razie się nie zmieniają.

Jakie perspektywy dla kursów banków

Czy notowania banków mogę jeszcze rosnąć, czy osiągnęły już swoje maksima? – Odpowiedź na to pytanie jest zawsze najtrudniejsza – przyznaje Stolarski. – Moim jednak zdaniem banki nie są przecenione, biorąc pod uwagę przykładowo stopę dywidendy. Według mnie jest jeszcze przestrzeń do dalszych wzrostów, ale można wciąż obawiać się zawirowań na światowych rynkach, nieprzewidywalności polityki Donalda Trumpa itp. – podkreśla Stolarski.

Przykładem wciąż wysokiej stopy dywidendy w polskim sektorze może być Bank Pekao. Jeden z jego głównych udziałowców, Polski Fundusz Rozwoju, zgłosił we wtorek propozycję, by zwiększyć wypłatę dla akcjonariuszy do 75 proc. zysku za 2024 r. wobec 50 proc. wcześniej proponowanych przez zarząd. Jeśli propozycja PFR przejdzie, na dywidendy zostanie przeznaczonych 4,8 mld zł, czyli 18,36 zł na akcję, co daje ok. 10-proc. stopę dywidendy.