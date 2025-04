eToro współpracuje przy tym projekcie z globalnym dostawcą usług finansowych BNY, który pełnić będzie funkcję powiernika, oraz z platformą EquiLend, odpowiedzialną za identyfikację potencjalnych pożyczkobiorców i realizację procesu udostępniania papierów wartościowych.

- „Udostępnianie akcji było dotychczas domeną dużych instytucji finansowych, co sprawiało, że inwestorzy indywidualni mieli ograniczoną możliwość generowania w ten sposób pasywnego dochodu. Tymczasem to istotna praktyka wspierająca płynność na rynkach finansowych. Wykorzystując globalne usługi clearingowe BNY, chcemy wyrównać szanse, umożliwiając milionom użytkowników eToro w Wielkiej Brytanii i Europie łatwy i przejrzysty dostęp do rynku udostępniania akcji” – powiedział Yossi Brandes, VP Execution Services w eToro.

Udostępniane akcje będą zabezpieczone

Użytkownicy eToro kwalifikujący się do programu będą mogli przystąpić do niego dobrowolnie – wówczas całościowy portfel ich pozycji akcyjnych zostanie uwzględniony w analizie możliwości ich udostępnienia. Po przystąpieniu do programu, użytkownicy będą otrzymywać miesięczne zestawienia zawierające informacje o dochodzie uzyskanym z udostępnionych akcji w danym okresie.

Do programu kwalifikują się wyłącznie pełne jednostki rzeczywistych akcji – oznacza to, że kontrakty CFD oraz ułamkowe akcje są wykluczone. Udziałowe pozycje będą zaokrąglane w dół do najbliższej pełnej akcji. Akcje charakteryzujące się niską płynnością, wysoką zmiennością oraz dużym popytem po stronie pożyczkobiorców mają większe szanse na udostępnienie i potencjalnie wyższe oprocentowanie. Wszystkie udostępnione papiery wartościowe będą zabezpieczone odpowiednim zabezpieczeniem (collateralem).

Prawo własności tymczasowo przekazane

Użytkownicy, którzy zdecydują się na tymczasowe udostępnienie swoich akcji, przekazują tymczasowo prawo własności pożyczkobiorcy i tracą prawo głosu z tych akcji na czas ich wypożyczenia. Nadal jednak mogą otrzymywać dywidendy, sprzedać akcje lub zrezygnować z udziału w programie w dowolnym momencie bez żadnych opłat.