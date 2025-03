Rok udanych inwestycji Grupy Comperia.pl

Obecnie z płatności Comfino korzystać można w internetowych oraz stacjonarnych sklepach i punktach usługowych z ponad 20 różnych branż, w tym takich, które dotychczas rzadko lub wręcz wcale nie oferowały podobnych rozwiązań. Mowa tu choćby o placówkach medycznych (np. Medicover Stomatologia, Kliniki.pl), ale też branży jubilerskiej (Briju, zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online), funeralnej (Grupa Klepsydra) czy motoryzacyjnej (Yanosik).

Bazą działalności Comperii jest reklama efektywnościowa

Dobre wyniki Grupa zanotowała także w obszarze dystrybucji ubezpieczeń. Wolumen inkasa powiększył się z 71,6 mln zł w 2023 r. do prawie 90 mln zł w 2024. W analogicznym okresie przychody wzrosły z 13,6 mln zł do ponad 16,7 mln zł. Jednak największe przychody Grupa generuje w obszarze reklamy efektywnościowej. Obecnie ten segment działalności opiera się przede wszystkim na programie partnerskim ComperiaLead. W poprzednich latach za znaczną część przychodów odpowiadał sprzedany na początku 2024 r. czołowy polski portal technologiczny Telepolis.pl. Dzięki intensywnemu rozwojowi tej linii biznesowej udało się skompensować wcześniejsze źródło przychodów i w 2024 r. ponownie wyniosły one ponad 29 mln zł.

– Wzrosty w segmencie ubezpieczeniowym i e-commerce są wyraźne. Jednak to reklama efektywnościowa pozostaje bazą, na której opiera się działalność Grupy. Mimo dynamicznych zmian na tym rynku, nasze doświadczenie pozwala nam utrzymywać stabilny poziom przychodów w tym obszarze działalności. Spodziewamy się, że nowe kontrakty, jak chociażby podpisany na początku roku z Grupą OLX, mogą znacząco wpłynąć na wyniki tego segmentu w przyszłości – podsumowuje Szymon Fiecek.