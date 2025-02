Leasing ważny dla polskich firm. Jesteśmy w ścisłej czołówce unijnej

Z badania Komisji Europejskiej wynika także, że 44 proc. polskich MŚP deklaruje, że korzystało z leasingu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jest to najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. Za nami jest Finlandia (34 proc.) i Niemcy (26 proc.). Średnia dla UE jest o przeszło połowę niższa niż wynik dla Polski (21 proc.).

– Jesteśmy już rynkiem mocno rozwiniętym. Na tle innych krajów europejskich leasing w Polsce jest usługą wyjątkowo popularną. Według innych badań, organizacji zrzeszającej europejskie związki Leaseurope, wskaźnik penetracji leasingiem w rynku ruchomości jest w przypadku Polski najwyższy w Europie i wynosi 45 proc., przy średniej rzędu 28 proc. Biorąc pod uwagę wartość nowych sfinansowanych inwestycji, Polska zajmowała w Europie piąte miejsce – wylicza Monika Constant.

Dobre perspektywy dla leasingu

Zeszły rok branża leasingowa zakończyła rekordem. Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe ruchomości i nieruchomości po wzroście o 10,4 proc. sięgnęła 110,5 mld zł. Branża pozytywnie ocenia także perspektywy na obecny rok. Pomaga m.in. zapowiedź wyższego wzrostu PKB. Ma wynieść – według ostatniej zapowiedzi ministra finansów – między 3,5 a 4 proc. w 2025 r. wobec 2,9 proc. w 2024 r.

Inwestycje, zwłaszcza większych firm, będą napędzane przez pieniądze z KPO i dotacje z nowej perspektywy unijnej na lata 2021–2027. Utrzyma się również popyt konsumencki, który był głównym motorem ożywienia także w minionym roku. A to będzie miało przełożenie na wzrost finansowania udzielanego przez firmy leasingowe na zakup maszyn i urządzeń, a także pojazdów lekkich, które stanowią gros portfela leasingowego. Prognozy ZPL wskazują na wzrost finansowania do poziomu około 125 mld zł, co będzie oznaczać dwucyfrowy wzrost – o 13 proc.

Wedle danych FmLeasing.pl, portalu poświęconego leasingowi, na koniec pierwszej połowy zeszłego roku liderem naszego rynku pod względem finansowania środków trwałych był PKO Leasing, a za jego plecami w pierwszej dziesiątce plasowały się Europejski Fundusz Leasingowy, mLeasing, Santander Leasing, ING Lease (Polska), Pekao Leasing, BNP Paribas Lease Group, Millennium Leasing, Alior Leasing, Mercedes-Benz Leasing Polska.

Cykliczne badanie SAFE – Survey on Access to Finance of Enterprises Komisja Europejska przeprowadza od 2008 roku. Mikro, małe i średnie firmy stanowią 99 proc. firm w Unii Europejskiej i zatrudniają ponad 85 mln pracowników.