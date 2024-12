System WATS zapewni rynkowi emocje w nowym roku

O sukcesie pisał wtedy również „Parkiet”. – Warset naprawdę działa i to lepiej, niż oczekiwano – tak w 2000 r. relacjonowaliśmy start systemu.

Zamieszanie z UTP

W momencie startu Warset był jednym z najnowocześniejszych systemów transakcyjnych na świecie. W przypadku rynku kapitałowego, jak również technologii lata upływają jednak wyjątkowo szybko i generują potrzebę kolejnych zmian. Po jakimś czasie Warset z najnowocześniejszego systemu zmieniał się w system z coraz większymi ograniczeniami i stało się jasne, że GPW musi pomyśleć o kolejnej zmianie. Wybór tym razem padł na system UTP stworzony przez NYSE Technologies.

Nowy system, ale historia znów ta sama. Wdrożeniu UTP również towarzyszyło bardzo dużo emocji, start systemu był przesuwany, ale i tym razem wszystko zakończyło się sukcesem. Pierwsza sesja z UTP, która odbyła się 15 kwietnia 2013 r., przebiegła bez większych zakłóceń. – Oczywiście emocje były, ale nie dlatego, że obawiałem się nieudanego wdrożenia – to było pod pełną kontrolą. Wiedzieliśmy, co działa, a co nie, i się do tego przygotowaliśmy. Były opracowane różne scenariusze i nie czułem nadmiernego stresu. On był taki normalny, zdrowy. Mieliśmy wówczas naprawdę świetnych fachowców (pewnie nadal są) i doświadczenie we wdrażaniu wcześniejszych systemów. Atmosferę „grozy” raczej napędzały niektóre media i przedstawiciele środowiska maklerskiego – właściwie najbardziej obawiałem się gotowości domów maklerskich – wspomina Adam Maciejewski, który był wtedy prezesem GPW. Atmosferę potęgowały dodatkowo zmiany personalne, jakie zachodziły na giełdzie. W styczniu 2013 r. ze stanowiska prezesa odwołany został Ludwik Sobolewski, a jego miejsce zajął właśnie Adam Maciejewski, który wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa.

– Niedawno wpadł mi w ręce artykuł z tamtych czasów, w którym twierdzono, że moja przyszłość zależała od jakości wdrożenia. Guzik prawda. Wdrożenie było perfekcyjne, a przyszłość jakiegokolwiek prezesa giełdy zależy od interesów właściwego ministra. Nawet nie od „widzimisię”, ale od interesów – zwraca uwagę Maciejewski. Wdrożenie UTP to przede wszystkim był jednak ogrom włożonej pracy. – W tamtym okresie sypiałem po cztery–pięć godzin. Teraz śpię dłużej i tego wszystkim czytelnikom „Parkietu” życzę. A za kolegów i koleżanki, którzy będą wdrażać nowy system, trzymam kciuki. Nie ma się co bać – to jest wielka przygoda, a nie powód do zmartwień! – mówi Maciejewski.

WATS coraz bliżej

Obecnie z tą „przygodą” mierzy się zarząd GPW, którego szefem jest Tomasz Badziłowski. Projekt wdrożenia systemu WATS przejęty został po poprzednich władzach giełdy, z Markiem Dietlem na czele.

Tak jak we wcześniejszych przypadkach, również obecnie doszliśmy już do momentu, w którym trzeba było faktycznie pomyśleć o zmianie. Już sama wymiana systemu jest wielkim wydarzeniem. Teraz jednak dochodzi dodatkowy aspekt. WATS jest bowiem autorskim projektem GPW, a to oznacza, że od początku jesteśmy „panami swojego losu”. Wbrew pozorom wcale nie jest to czynnik, który powoduje większy spokój uczestników rynku. Jest wręcz przeciwnie: emocje i niepewność są jeszcze większe. Według ostatnich ustaleń WATS ma ruszyć 10 listopada 2025 r., chociaż pierwotne założenia mówiły o starcie w I kwartale 2024 r. Później jednak termin ten był kilka razy przesuwany. Wydaje się jednak, że 10 listopada 2025 r. faktycznie dojdzie do zmiany systemu. Dużą determinację, aby tak się stało, widać po stronie zarówno samej giełdy, jak i domów maklerskich. Pewnym tak naprawdę można być tylko jednego: znów będzie bardzo dużo emocji i jest jedno podstawowe pytanie – czy na pewno wszystko się uda.