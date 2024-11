Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem jeszcze w tym roku poznamy zaktualizowaną strategię grupy GPW. Jej główne założenia na razie owiane są tajemnicą chociaż na konferencji po publikacji wyników GPW za III kwartał, pojawiły się informacje, które mogą być wskazówką odnośnie do planów strategicznych giełdy. - Czekamy obecnie na finalną akceptację dokumentu. Jako zarząd giełdy chcemy skoncentrować się na biznesie podstawowym i rozwoju rynku kapitałowego - podkreślał Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Władze GPW jasno dają do zrozumienia, że chcą aby giełda kojarzona była bardziej z długoterminowym inwestowaniem. Podejście to już teraz ma przełożenie na konkretne decyzje. GPW zdecydowała się obniżyć do zera prowizje dla biur i domów maklerskich na rynku funduszy ETF licząc na to, że dzięki temu, brokerzy też uatrakcyjnią także swoje cenniki dla klientów indywidualnych. - Wprowadzenie zerowych opłat dla członków giełdy na fundusze ETF to krok, który ma za zadanie zwiększyć ich dostępność i wesprzeć rozwój długoterminowych inwestycji w Polsce. Chcemy, aby inwestorzy mogli swobodnie budować zdywersyfikowane portfele bez dodatkowych kosztów transakcyjnych, co sprawi, że inwestowanie na GPW stanie się bardziej atrakcyjne i dostępne dla szerszego grona osób. ETF-y oferowane na warszawskiej giełdzie, to nie tylko wygodny sposób inwestowania, ale także wyjątkowa okazja do bezpośredniego udziału w rozwoju polskiej gospodarki poprzez dostęp do kluczowych indeksów takich jak WIG20, mWIG40 czy sWIG80.Wierzymy, że instrumenty te spotkają się z zainteresowaniem inwestorów, w szczególności do budowy długoterminowych strategii w ramach produktów typu IKE i IKZE– podkreśla Michał Kobza, członek zarządu GPW. Obniża ma obowiązywać do końca tego roku, chociaż nie można wykluczyć, że zostanie przedłużona.

Rozwój funduszy pasywnych na GPW ma objąć także rynek GlobalConnect. - Jest on dla nas bardzo ważny. Planujemy dalej rozszerzać ofertę. W niedługim czasie chcemy dodać kolejne zagraniczne spółki. W planach są także zagraniczne fundusze ETF - zdradza Bardziłowski.

Czytaj więcej Inwestycje ETF-y na GPW nabierają rozpędu: rekord obrotów, a na horyzoncie nowe instrumenty Popularne inwestowanie dywidendowe może nabrać nowego wymiaru na GPW. Wszystko za sprawą funduszu ETF szykowanego przez Beta ETF. W planach są też nowe fundusze powiązane z mWIG40. Także giełda pracuje nad rozwojem tego segmentu rynku.

Przegląd trwa, kosztów również

Jednocześnie w grupie GPW cały czas trwa także przegląd projektów, które wykraczają poza działalność podstawową. Wiele z nich to nadal bowiem głównie koszty i wątpliwe przychody w przyszłości. Do kwestii kosztów GPW przykłada zaś ogromną wagę. Zarząd giełdy ma bowiem ambicję by stopniowo zmniejszać poziom wskaźnika kosztów do dochodów, który na koniec III kwartału wynosił 69,1 proc.