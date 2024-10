Czy wyceny na GPW będą spadać?

Eksperci potwierdzają, że rzeczywiście liczba zaraportowanych krótkich pozycji w rejestrze KNF mocno wzrosła w ostatnim czasie.

- Chociaż najłatwiej przypisać tu teorię grania inwestorów zagranicznych na spadki naszego rynku, to nigdy do końca nie znamy strategii poszczególnych zarządzających (krótkie pozycje na krajowym rynku mogą być tylko elementem strategii long-short), ich pełnego portfela (np. wielkość krótkich pozycji pod progiem) oraz horyzontu inwestycyjnego – komentuje Michał Krajczewski, menedżer zespołu doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Bank Polska. Dodaje, że w tym ostatnim przypadku, jeżeli inwestorzy zaczną zamykać krótkie pozycje to będzie to wręcz pozytywny czynnik w krótkim terminie dla rynku z uwagi na konieczność odkupu akcji.

- Tak więc rosnąca liczba krótkich pozycji jest raczej potwierdzeniem ostatniej słabości naszego rynku, natomiast ciężko wysnuwać wnioski czy jest jedyną przyczyną i jak wpłynie na notowania w przyszłości - podsumowuje ekspert.