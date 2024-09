Zagranica gra na spadki notowań polskich spółek

WIG oscyluje w okolicach 83 tys. pkt. I choć w ostatnich tygodniach dostał zadyszki, to w ujęciu 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 27 proc. Przybywa zagranicznych funduszy, które grają na spadek cen akcji polskich firm. Obecnie w rejestrze publikowanym przez KNF widać shorty na dziewięciu spółkach. Są to: CD Projekt, Dino, Kęty, JSW, Cyfrowy Polsat, Grupa Azoty, LPP, Allegro oraz Pure Biologics. Łącznie pozycji jest szesnaście.

Ile warte są akcje CD Projektu?

Najchętniej shortowaną spółką z warszawskiej giełdy jest producent gier, CD Projekt. Na spadek jego notowań gra obecnie pięć funduszy. Notowania CD Projektu oscylują w okolicach 175 zł. Są o 56 proc. wyżej niż na początku roku. Zdania analityków co do wyceny studia są podzielone. Według niektórych raportów istnieje nawet dwucyfrowy potencjał do zwyżki. Natomiast według innych walory są już przewartościowane. Sceptyczny wobec dalszego potencjału jest m.in. DM BDM, który podkreśla, że na ostatniej konferencji przedstawiciele spółki otwarcie zakomunikowali, że przed rozpoczęciem głównej kampanii marketingowej zamierzają stopniowo wprowadzać graczy w nową sagę, publikując informacyjne teasery. W przeciwieństwie do kampanii związanych z wcześniejszymi premierami tym razem spółka częściowo rezygnuje z elementu zaskoczenia. DM BDM uważa, że udostępnienie pierwszego zwiastuna może nastąpić w grudniu podczas TGE.

„Naszym zdaniem moment ten, oprócz wzbudzenia hype’u wokół najnowszego Wiedźmina niesie ze sobą potencjalne, niedoceniane obszary ryzyka, takie jak kierunek rozwoju flagowego IP. Biorąc pod uwagę to jak wysoko została zawieszona poprzeczka przez „W3” i postać Geralta (w dużej mierze przyczynił się do sukcesu gier, książek czy serialu), spółka stoi przed sporym wyzwaniem, jakim jest rozwój IP bez tak charyzmatycznego bohatera” – czytamy w raporcie DM BDM.

Ile warte są akcje grupy Kęty?

Chętnie shortowaną spółką z GPW jest też JSW, którego notowania poruszają się w ostatnich kwartałach w mocnym trendzie spadkowym. Obecnie kurs oscyluje w okolicach 23 zł. Dwanaście miesięcy temu przekraczał 40 zł.