Polski złoty pokazał w ostatnich dniach siłę. Notowania EURPLN zeszły w okolice 4,26 czyli do najniższego poziomu od połowy lipca. Kurs euro po raz kolejny znalazł się blisko tegorocznych minimów (poziom ok. 4,25 zł), które stanowią silne wsparcie. Notowania USDPLN złamały wsparcie przy 3,88, spadając w okolice 3,85. To poziomy nienotowane od jesieni 2021 r. Ile jeszcze może zyskać złoty? Co go będzie wspierać? Co będzie wpływać w największym stopniu na rynek walutowy w krótkim i długim terminie? Czy po zeszłotygodniowym umocnieniu teraz złotego czeka korekta? O tym rozmawiamy z Markiem Rogalskim, głównym analitykiem walutowy DM BOŚ.

