Wtorkowa sesja była najgorsza dla indeksu WIG, który stracił 3 proc., w tym roku. WIG20 spadając o ok. 3,3 proc. zaliczył największy dzienny spadek od września 2022 r. Dzisiaj przed południem podaż spycha dalej główne indeksy GPW w dół po około 1,5 proc. Co wystraszyło inwestorów? Czy to tylko realizacja zysków po hossie, która trwa już od października 2022 r.? Czy pojawiły się sygnały sprzyjające zmianie długoterminowego trendu wzrostowo na GPW? Czy WIG i WIG20 mają szansę do końca roku na wyjście powyżej majowych szczytów? O tym rozmawiamy z Konradem Łapińskim, zarządzającym i współtwórcą Total FIZ.

