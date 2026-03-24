Już w 2005 r., wspólnie z VBV i innymi partnerami, giełda uruchomiła obliczanie indeksu VÖNIX – jednego z pierwszych krajowych indeksów zrównoważonego rozwoju w Europie. Kontynuacją tego projektu jest dziś indeks CECE SRI (CECE Socially Responsible Investment), obliczany przez Wiener Börse i obejmujący spółki z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które wyróżniają się najwyższymi osiągnięciami w zakresie ekologicznym i społecznym. Kolejną ważną inicjatywą w tym zakresie jest platforma dla zrównoważonych instrumentów dłużnych. Wiedeń oferuje dedykowany Vienna ESG Segment – wyodrębniony segment rynku obligacji dla emitentów zielonych i zrównoważonych instrumentów dłużnych, zapewniający inwestorom łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowych wspierających zieloną transformację.

Sercem najnowszego projektu jest narzędzie opracowane we współpracy z jednym z lokalnych start-upów, bazujące na dostarczaniu 12 kluczowych wskaźników klimatycznych, społecznych i dotyczących równości płci, określanych jako Sustainable Development Performance Indicators. Codziennie aktualizowane dane ESG obejmują wszystkie spółki notowane na rynku prime market, co w praktyce oznacza nowy poziom transparentności i porównywalności danych.

Dla lokalnych uczestników rynku kapitałowego to nie jest jedynie kosmetyczna zmiana. Dane pozafinansowe stały się dziś realnym czynnikiem decyzji inwestycyjnych, szczególnie dla dużych funduszy instytucjonalnych, które muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymogi regulacyjne w zakresie raportowania ESG. To właśnie giełdy mogą być kluczowym wsparciem w tym procesie, a zapewniając szeroki katalog informacji i wysoki standard danych zyskują podwójnie: przyciągają emitentów szukających przejrzystości i inwestorów oczekujących wiarygodnych, porównywalnych informacji.

Uważa się, że działania wiedeńskiej giełdy w obszarze danych pozafinansowych nie zatrzymają się na obecnym projekcie. Można oczekiwać, że kolejnymi krokami będą narzędzia oceny ryzyka klimatycznego, analityka scenariuszowa oraz rozbudowane usługi doradcze dla emitentów przygotowujących raporty ESG. Giełda od lat prowadzi już szkolenia i programy wsparcia dla spółek raportujących dane niefinansowe, budując w ten sposób cały ekosystem kompetencji, który sam w sobie stanowi ważną wartość rynkową i przewagę konkurencyjną. Można sobie również wyobrazić pojawienie się nowych produktów indeksowych, dedykowanych indeksów ESG, które mogłyby przyciągnąć inwestorów szukających ekspozycji na rynki wschodzące w nowoczesnej, transparentnej formie. To otwierałoby Wiener Börse nowe kanały dystrybucji i wzmacniało jej obecność w strukturach europejskich oraz globalnych dostawców danych finansowych.

Czy działania giełdy w Wiedniu spotkają się z zainteresowaniem inwestorów? Parkiety, które chcą budować swoją pozycję na nowoczesnych i konkurencyjnych rynkach, muszą ciągle szukać nowych pomysłów na rozwój biznesu. Muszą inwestować w technologie, nowe produkty, ale również zapewniać inwestorom bezpieczeństwo obrotu i aktywnie wspierać transformację gospodarczą, stając się nie tylko platformą obrotu, lecz centrum kompetencyjnym dla swojego rynku. Wiedeń udowadnia, że konsekwentne działanie w tym kierunku przynosi wymierne efekty: rosnące zaufanie uczestników rynku, silniejszą pozycję wobec emitentów i wsparcie dla wszystkich grup inwestorów.