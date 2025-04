Twardy orzech do zgryzienia

W projekcie nie założono waloryzacji kwoty, która będzie bazą do wyliczania ulgi. Czy w finalnej wersji limit 100 tys. zł będzie obowiązywał także w kolejnych okresach? Gdyby tak było, po kilku latach na skutek spadku realnej wartości tej kwoty atrakcyjność wprowadzonych zmian w podatku Belki – i tak niewielka na start – będzie jeszcze niższa.

Czemu wprowadza się dwa limity? Aby skorzystać z obu, trzeba mieć i lokaty, i akcje. Część inwestorów działa tylko na jednym rynku albo preferuje portfel akcje/obligacje. Stracą oni w ten sposób limit lokacyjny – jedna większa ulga byłaby lepsza.

Prowadzi to wprost do pytania, dlaczego projektowane zmiany nie obejmują korekt w ustawach, które doprowadziłyby do zbiorczego traktowania zysków z lokat/obligacji oraz z dochodów z rynku kapitałowego na potrzeby obliczania podatku. Obecnie nie jest możliwe np. kompensowanie strat ze sprzedaży/obligacji akcji z zyskami z dywidend czy odsetkami. Warto to przy okazji zmienić, zlikwidowałoby to konieczność oddzielnych limitów.

Wygląda na to, że nie najszybsze tempo zmian, jeśli chodzi o podatek Belki, ma swoje uzasadnienie. Może sami pomysłodawcy doszli do wniosku że nie jest to gamechanger, największe pożytki z tego osiągną inwestorzy giełdowi (tu zadziała automatyzm ulgi w postaci kwoty wolnej), w przypadku pozostałych osób koniecznie będzie założenie specjalnej minimum rocznej lokaty. Wydaje się, że nie będzie to popularny produkt i może finalnie się skończyć jak w przypadku ostatnio wprowadzonego rozwiązania OIPE. Skoro IKE, IKZE czy nawet PPK są względnie mało popularne (a są to produkty w dużej części albo nieobjęte podatkiem Belki, albo korzystające z innych ulg), podobny los może też spotkać roczną lokatę „bez Belki”.

Czy nie najprościej byłoby po prostu połączyć dochody z rynku kapitałowego i lokacyjnego, wprowadzić kwotę wolną 10 tys. zł (najlepiej waloryzowaną, jak w IKE/IKZE), zaniechać poboru podatku od odsetek w ciągu roku (byłyby one rozliczane jak obecnie zyski ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych do 1 maja kolejnego okresu) i na tym poprzestać? Skoro już zysk ze zmian nie będzie duży, to niech zmiany przynajmniej będą jak najbardziej praktyczne? Ale wtedy nie można będzie się chwalić hasłem „zwolniliśmy z podatku oszczędności/inwestycje w wysokości 100 tys.”, które i tak należałoby uzupełnić o „… ale pod warunkiem że zyski nie będą wyższe niż 2,5/5 proc. zainwestowanej kwoty”.