Akcja deregulacja

Kolejny temat to rzeczywisty proces konsultacji. Obecnie jest tak, że po uchwaleniu dyrektywy zajmujemy się głównie intensywnym czekaniem na upływ terminu przewidzianego na implementację, a następnie pod presją czasu uchwalony zostaje twór prawny, który niekoniecznie satysfakcjonuje którąkolwiek ze stron. Powinno być tak, że najpóźniej w momencie uchwalenia dyrektywy powstaje harmonogram prac wdrożeniowych. Najczęściej mamy na to dwa lata – to naprawdę mnóstwo czasu na spotkania z interesariuszami, opracowanie projektu, zebranie uwag, ich przedyskutowanie z zainteresowanymi i wypracowanie kompromisowego rozwiązania.

Ważne jest też, aby regulacje powstawały naprawdę, czyli żeby rzeczywiście realizowały swój cel. Tymczasem odnoszę wrażenie, że celem regulacji jest uchwalenie regulacji, a nie osiągnięcie wpływu, jaki był przesłanką powstania danych przepisów. Powinno być tak, aby w procesie konsultacji zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie wsparcia adresatów regulacji, bo dzięki temu będą one lepiej stosowane. Niekiedy byłby to centralny system IT (jeden system zamiast tysięcy rozwiązań w poszczególnych spółkach to nie tylko oszczędności wynikające z korzyści skali, ale też lepsze skutki funkcjonowania regulacji, gdyż dane byłyby spójne i kompletne), niekiedy system Q&A wyjaśniający wątpliwości co do rozumienia regulacji, niekiedy punkt konsultacyjny umożliwiający zasięgnięcie informacji.

No i wreszcie kwestie egzekwowania regulacji – istotą powinny być działania wspierająco-prewencyjne, a nie sankcyjne. Powinien powstać Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru, z którego powinno jednoznacznie wynikać, że chodzi o bezpieczeństwo rynku, a nadzorca chce wspomóc uczestników rynku w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Jeśli chcemy, żeby w jakimś miejscu kierowcy zwolnili, to lepiej jest postawić znak ostrzegający przed fotoradarem, niż kryć się z tym fotoradarem po krzakach, aby złapać jak najwięcej kierowców przekraczających prędkość. Polityka nadzorcza powinna być ustalana i komunikowana z wyprzedzeniem. A decyzje nadzorcy powinny być poddane merytorycznej kontroli.

Brzmi utopijnie? Według mnie – nie. Ja uważam, że postulaty te są oczywistą oczywistością, i mam dużą nadzieję, że wreszcie doczekają się realizacji. W przeciwnym wypadku grozi nam dalszy odpływ z rynku spółek (zniechęconych nadmiernymi wymogami utrudniającymi prowadzenie biznesu) i inwestorów (zniechęconych zyskami nieproporcjonalnie niskimi do ponoszonego ryzyka).