Niejasne zasady nakładania kar pieniężnych na menedżerów

Najbardziej racjonalne wydaje się odwołanie do rozumienia pojęcia umyślności w prawie karnym. Tego poglądu nie podziela jednak prezes urzędu, który w uzasadnieniu jednej z decyzji wskazał, że odpowiedzialność przewidziana w art. 6a ustawy o ochronie konkurencji ma charakter odpowiedzialności administracyjnej, a nie karnej. Nie wytłumaczył jednak ani zasad, ani przesłanek ponoszenia tego typu odpowiedzialności. Prowadzi to do sytuacji, w której osoby zarządzające nie wiedzą, na jakich podstawach prezes oparł swoją decyzję, co z kolei może znacznie utrudnić odwołanie się od niej do sądu.

Niezależnie jednak od przyjętego stanowiska to na prezesie urzędu spoczywa ciężar wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności osoby zarządzającej. Należy jednak pamiętać, że znacznie różnią się one od przesłanek odpowiedzialności ponoszonej przez przedsiębiorców. Prezes UOKiK powinien zatem dwukrotnie dokonywać wykładni i interpretacji faktów ustalonych w postępowaniu. Najpierw w świetle przesłanek odpowiedzialności przedsiębiorcy, a następnie przez pryzmat warunków odpowiedzialności osób zarządzających. Nie może natomiast przyjmować swego rodzaju automatyzmu przy stwierdzaniu odpowiedzialności menedżerów, co jest widoczne w dotychczasowych decyzjach wydanych przez prezesa urzędu.

Konsekwencje dla menedżerów

Do końca 2023 r. najwyższa kara nałożona na osobę zarządzającą wyniosła blisko pół mln zł. Czy to dużo, biorąc pod uwagę maksymalny wymiar kary wynoszący 2 mln zł? Na to pytanie każdy menedżer powinien odpowiedzieć sobie sam. Trzeba jednak brać pod uwagę także okoliczność, że w decyzji nakładającej karę pieniężną na osobę zarządzającą prezes urzędu przesądza o jej umyślności, co może mieć daleko idące skutki również w innych sferach działalności menedżera.

Przykładowo stwierdzenie umyślności postępowania osoby zarządzającej może uniemożliwić jej skorzystanie z ubezpieczenia dla osób zarządzających w wypadku wystąpienia spółki z roszczeniem o naprawienie szkody jej wyrządzonej.

Niezależnie jednak od stopnia represyjności wymierzanych kar czy dalszych konsekwencji ich wymierzenia przesłanki ponoszenia odpowiedzialności przez osoby fizyczne powinny być jasno określone w przepisach prawa, tak, żeby ich stosowanie nie budziło wątpliwości, a na pewno nie tak licznych wątpliwości, jakie powstają obecnie na gruncie stosowania art. 6a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.