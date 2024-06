Kodeks rad nadzorczych

Mecenas Sławomir Jakszuk , Profesor Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni materiały prasowe

W ostatnich dniach odbyło się duże wydarzenie poświęcone rynkowi finansowemu w Polsce – Europejski Kongres Finansowy w Sopocie. Rozmawialiśmy w jego trakcie o najgorętszych tematach ostatniego okresu, m.in. o kondycji sektorów bankowego i ubezpieczeniowego, o zrównoważonych inwestycjach, o wpływie nowych technologii na rynek itp.

Jednym z gości specjalnych Kongresu był nowo powołany minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. W wystąpieniu mówił o corporate governance z perspektywy ministra odpowiedzialnego za gospodarowania mieniem państwowym. Wskazywał, że jego zdaniem obszar ten jest kluczowy dla poprawy i wzmocnienia sytuacji ekonomicznej spółek Skarbu Państwa, a w konsekwencji – dla zbudowania polskich czempionów.

Jako najważniejszą obecną aktywność ministerstwa w tym kierunku minister wymienił powołany jeszcze przez poprzednika zespół do spraw opracowania kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego. Z dotychczas przekazanych opinii publicznej informacji wynika, że tworzony kodeks ma dotyczyć tylko rad nadzorczych spółek SP.

Idea ta zasługuje, moim zdaniem, na jak najszersze poparcie. To dobry kierunek i ważne uzupełnienie w dotychczasowym systemie zarządzania udziałami w spółkach państwowych. Takie sugestie typu soft law z pewnością przyczynią się do wydajniejszego działania spółek SP przez usprawnienie ich ładu korporacyjnego. Członkom rad nadzorczych w państwowych firmach z pewnością przydadzą się jednolite wytyczne uzupełniające powszechnie obowiązujące przepisy, jak i regulacje wewnętrzne spółek, chociażby w odniesieniu do tego, w jaki sposób mają kształtować i stosować wewnętrzne procedury wyboru członków zarządu i jakimi kryteriami doboru się w takich postępowaniach kierować; na jakich zasadach i w jakim trybie ustalać cele biznesowe spółek oraz monitorować realizację tych celów; czy też jak ustalać wynagrodzenia członków zarządów (o uwzględnieniu takiej materii w planowanym kodeksie informowało dotychczas ministerstwo). Tego rodzaju wytyczne z pewnością przysłużą się chociażby jednolitej i konsekwentnej realizacji przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Miejmy świadomość, że to dopiero początek drogi. Stworzenie takiego jednolitego soft law dla spółek państwowych wymaga szerokich konsultacji w środowisku prawników zajmujących się problemami, jakie napotykają organy nadzoru w praktyce swojej działalności.